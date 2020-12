Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" komentuje rozstanie Oliwii i Łukasza: "Byliśmy o krok od podobnego wpisu"

Anita Szydłowska, którą poznaliśmy w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" postanowiła skomentować rozpad małżeństwa Oliwii i Łukasza, którzy również wzięli udział w eksperymencie. Ona tworzy szczęśliwy związek z poznanym w programie Adrianem, ale - jak sama przyznała - oni również nie raz byli o krok od zamieszczenia informacji, że chcą się rozstać.

Co napisała Oliwii i Łukaszowi? Zobaczcie sami.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita o rozpadzie związku Oliwii i Łukasza

Tak szokującej decyzji ze strony Oliwii i Łukasza chyba nie spodziewał się nikt! Tuż po świętach Bożego Narodzenia dowiedzieliśmy się, że uwielbiana para z ostatniej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", właśnie postanowiła się rozstać. Fani tej dwójki do tej pory nie dowierzają w to co się stało. Wielu z nich doszukuje się powodów zakończenia związku Oliwii i Łukasza, jednak do tej pory żadne z nich jasno nie określiło, dlaczego podjęli taką decyzję.

Eksperyment, w którym wzięli udział, tylko z pozoru wydaje się być prosty. Doskonale o tym wie Anita Szydłowska, która również poznała swojego męża w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Dziś jest szczęśliwą żoną i mamą dwójki dzieci, jednak jak sama przyznała, również ona i Adrian nie raz chcieli zamieścić podobny wpis...

Anita postanowiła skomentować rozstanie Oliwii i Łukasza. Przyznała, że żałuje, iż nie miała okazji poznać się z tą dwójką. Być może wymiana doświadczeń pomogłaby im w pewnych kwestiach dotyczących związku.

Przykro mi, że nie dane nam było się nigdy spotkać. Może moglibyśmy podzielić się naszym doświadczeniem - uwierzcie, że nie raz byliśmy o krok od zamieszczenia podobnego wpisu... jesteśmy postawieni w życiowej sytuacji, której nie jest tak różowo, jak mogłoby się z boku wydawać. Przetrwanie po programie to ogromna praca i wyzwanie! Życzymy Wam dużo szczęścia, bo każdy na nie zasługuje! A teraz wiele siły i powodzenia dla obojga! Wasze drogi idą w różne strony, ale zawsze będą w jakiś sposób połączone - napisała Anita.

Oliwia w swoim wpisie dotyczącym rozstania przyznała, że z Łukaszem rozstaje się w zgodzie i najważniejsze jest dla nich dobro ich synka Franka, który niedawno skończył dopiero 7. miesięcy. Trzymamy za nich mocno kciuki.

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" skomentowała rozstanie Oliwii i Łukasza.

Instagram

Anita jest w szczęśliwym związku z Adrianem, jednak jak przyznała, oni również mieli swoje gorsze momenty, a przetrwanie razem po programie, jest wyzwaniem.