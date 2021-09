"Love Island": widzowie wybrali, którzy uczestnicy powinni odpaść! Kto opuścił program?

Kłótnia dziewczyn o jednego z chłopaków i 3 rozstania to dopiero początek. Widzowie zdecydowali, kto ma najmniejsze szanse na miłość.

W programie szykują się ogromne zmiany! Widzowie wskazali aż 6 osób, które ich zdaniem powinny opuścić program. Zanim jednak uczestnicy się o tym dowiedzieli, jak zwykle dokonali przeparowań między sobą jeszcze przed spotkaniem w kręgu ognia. Tym razem rozpadły się aż dwa związki, a jeden z mężczyzn zawrócił w głowie dwóm dziewczynom, które nie bały się ostro o niego pokłócić!

"Love Island" widzowie zadecydowali, kto odpadnie!

Widzowie przyzwyczaili się już, że wśród uczestników 4. edycji wciąż wiele się dzieje. Wszyscy mieszkańcy willi wiedzą, po co się w niej pojawili i gdy tylko w ich relacjach nie zaczyna się układać, podejmują definitywne decyzje o rozstaniu. Ostatnio widzowie byli świadkami rozpadu związku Klaudii i Andrzeja, a teraz do tej pary dołączyli Angelika i Bruno, oraz Paulina i Jurek! Piękna blondynka bardzo długo zastanawiała się, jaką decyzję podjąć i czy na pewno chce zakończyć swoją relację. Jej brak zdecydowania irytował nawet uczestniczki programu, które nie szczędziły jej słów krytyki. W końcu jednak Paulina podjęła decyzję i rozstała się z Jurkiem, co dało w końcu innym dziewczynom możliwość poznania przystojnego Hiszpana.

Niemal natychmiast do akcji wkroczyła Klaudia, która postanowiła kuć żelazo, póki gorące i poderwać nowego mieszkańca willi. To jednak nie spodobało się Oli, która także wyraźnie jest zainteresowana Jurkiem! Między dziewczynami doszło do konfliktu. Ola i Klaudia nie wiedziały jednak, że już za chwilę miało się okazać, że niektórzy nie mogą czuć się bezpiecznie, a dotychczasowe relacje znów zostaną zweryfikowane...

Mat. prasowe

Mieszkańcy willi miłości nie mieli pojęcia, że widzowie zadecydowali, który z wyspiarzy należy do ich ulubionych. Gdy Karolina Gilon z radością ogłosiła, że Internauci wskazali Arka i Magdę jako swoich ulubionych bohaterów, wyspiarze nie kryli zaskoczenia. Bezpieczna mogła także poczuć się Paulina, mimo że widzowie nie raz narzekali na tę uczestniczkę; Jurek, Adrian, Klaudia, Wiktor i Angelika. Reszta uczestników musiała opuścić krąg ognia, a spośród nich mieszkańcy wyspy musieli sami wskazać, kto odpadnie z programu... Niestety o ich decyzji dowiemy się dopiero w następnym odcinku.

Mat. prasowe

Na wyspie miłości doszło do rozpadu gorącego, ale jednostronnego związku Brunona i Angeliki. Z kolei jedna z silniejszych relacji, Arka i Andzi znalazła się w pierwszym kryzysie. Andzia, której widzowie nie do końca kibicują, na swojej pierwszej randce z Arkiem zaznaczyła, że też chce rządzić w tej relacji i przeszkadza jej zbyt ekspansywny charakter uczestnika. Arek wydawał się być zaskoczony i jednocześnie mocno zaniepokojony słowami swojej ukochanej. Czy ta rozmowa wpłynie na ich relacje? Jeśli uczestnicy zdecydują, że program opuści Andzia, to jeden z poważniejszych związków programu się zakończy!