"Love Island": fani są pewni, że nowy uczestnik namiesza: "wizualnie zamiata chłopaków".

W "Love Island" niemal żadna para nie jest już pewna! Kiedy wydawało się, że ostatnie przeparowanie umocniło niektóre relacje, w programie pojawiła się nowa uczestniczka, Monika. Dziewczyna zawróciła w głowie chłopakom i sprawiła, że niemal natychmiast dziewczyny poczuły się zagrożone. Jak dotąd, to właśnie uczestniczki stresowały się obecnością pięknej Mony, ale okazuje się, że produkcja zadbała o to, by panowie także nie poczuli się zbyt pewnie. Do programu dołączy Jurek, przystojny i pewny siebie. Choć widzowie widzieli chłopaka jedynie przez chwilę, pod koniec ostatniego odcinka, to już są pewni, że nowy mieszkaniec willi mocno zamiesza!

"Love Island": Jurek Garrido namiesza na wyspie miłości? "Dziewczyny będą na niego lecieć"

Na wyspie miłości robi się coraz bardziej gorąco. Mieszkańcy willi są bardzo otwarci na miłość, świetnie się ze sobą bawią i tworzą zgraną ekipę. Co ciekawe, wielu z nich naprawdę szuka prawdziwego uczucia i nie boi się o tym mówić, co nie zawsze podoba się fanom. Pary i relacje zmieniają się tutaj jak w kalejdoskopie, a jednym z największych sprawców uczuciowego zamieszkania, z pewnością był Bruno! Kiedy wyglądało na to, że po ostatnim przeparowaniu mieszkańcy willi mogą odsapnąć, wszystko zmieniło pojawienie się pewnej siebie Moniki. Uczestniczki od razu wiedziały, że Mona nie będzie miała żadnych skrupułów i wybierze tego partnera, który najbardziej się jej spodoba. Jak na razie widać, że pięknej brunetce przypadł do gustu Jędrek i Andrzej, ale wszystko może zmienić pojawienie się Jurka, który zdecydowanie jest w typie większości dziewczyn, a także Moniki.

Mat. prasowe

Jurek Garrido nie bez powodu wzbudził, aż tyle emocji. Widzowie od razu wyczuli, że ten mężczyzna wie, czego chce, a wizualnie doskonale pasuje do gustów większości aktualnych mieszkanek wyspy. Ponieważ żadna para nie wydaje się być siebie do końca przekonana co do swojej relacji, to możemy być pewni, że Jurek bardzo namiesza:

Jureeek 😍 petarda 🔥 Jurek namiesza 😈 Zaraz każda będzie rączki ocierać na nowego Jurka Chyba najprzystojniejszy z Nich wszystkich pewnie Ola się do niego przyklei, bo dziewczyna nie może sobie znaleźć partnera - wieszczą fani.

Macie takie samo zdanie o nowym uczestniku?

Zobacz także: "Love Island": Waleria i Piotr rozstali się! "Nie jestem już z Piotrkiem". Co się stało?

Nowy uczestnik to przystojny Polak z hiszpańskimi korzeniami. Jurek zrobił na wrażenie na widzach, którzy są pewni, że mężczyzna spodoba się mieszkankom "Love Island". Jeśli Monika zdecyduje się wybrać właśnie jego, to nie naruszy żadnej z dotychczasowych par, jeśli zaś zdecyduje się na chłopaka, który ma już parę, może dojść do naprawdę dużej roszady!

jurek.garrido/Instagram

Na widzach ogromne wrażenie zrobiła także relacja Adriana i Magdy. Tych dwoje od razu miało się ku sobie, a po przeparowaniu niemal nie odstępowali się na krok. Widzowie już wieszczą, że będzie to jedna z najsilniejszych par. Czy wejście Jurka coś zmieni między nimi?