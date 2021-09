"Love Island": Fani gorzko o Paulinie! "Niech się ogarnie dziewczyna". Czym im podpadła?

Patrycja z " Przyjaciółek " nie ma łatwego życia już od kilku sezonów. W każdej kolejnej serii Kochan przechodzi niemałe dramaty. W 14. sezonie dalej męczy się z Wiktorem, który już na początku związku okazał się być damskim bokserem. Wydawało się, że Patrycja da sobie z nim spokój raz na zawsze, ale nic bardziej mylnego! W 14. sezonie zacznie podejrzewać go o zdrady i wynajmie detektywa, żeby go śledził. Co z tego wyniknie? Przeczytajcie więcej poniżej! Patrycja odkryje zdrady Wiktora? Od początku 14. sezonu Patrycja zauważyła, że między nią a Wiktorem nie jest dobrze (tak jakby kiedykolwiek było...). Wiktor zaczął unikać bliskości i jest ciągle nieobecny, co zacznie budzić podejrzenia u Kochan. Do tego wyraźnie zauważy, że Wiktor zaczął zwracać uwagę na nianię, Kalinę. W końcu w 165. odcinku Patrycja zdecyduje się zatrudnić detektywa. - Nie stwierdziłem dotąd nic podejrzanego. Pan Jeleński cały dzień spędza w kancelarii - powie jej mężczyzna. Okaże się, że Wiktor nawet nie wychodzi na lunch i po pracy od razu jedzie do domu. Wszystko jednak do czasu! Detektyw przyniesie Patrycji zdjęcia osób, które odwiedziły Wiktora w kancelarii. Na jednej z fotografii Kochan dojrzy nianię Kalinę, którą Wiktor zwolnił. - Ta dziewczyna tam była? - zapyta Patrycja. - Wczoraj, o 16.30, przez ponad kwadrans. Zna ją pani? - odpowie jej detektyw. - Tak! To jest nasza dawna niania! - O, a to ciekawe... - Wiktor ją zwolnił. - Dlaczego? - Mówił, że grzebała w jego rzeczach. - Jak to mówił, to znaczy, że pani przy tym nie było? - spyta zdziwiony detektyw. - Nie, nie było mnie... - Może razem to ukartowali, żeby zatrzeć ślady - powie mężczyzna. - Błagam,...