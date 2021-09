"Love Island 4": Fani mają dość Andzi i współczują Arkowi! "Andzia to toksyk"

W "Love Island" nie brakuje emocji i zwrotów akcji, a tego niewątpliwie dostarcza widzom jedna z uczestniczek - 19-letnia Oliwia Knapek. Fani show nie kryją oburzenia zachowaniem Islanderki i nawet apelują do produkcji o usunięcie jej z programu. Co takiego zrobiła Oliwia? Zobaczcie! Zobacz także: "Love Island 2": Oliwia płacze z zazdrości o Magdę! Internauci: "Karma wraca a życie uczy pokory młoda damo " "Love Island 2": Widzowie domagają się usunięcia Oliwii z programu! Jej zachowanie oburzyło fanów show Oliwia Knapek z "Love Island 2" budzi ogromne emocje wśród widzów programu. Początkowo wydawało się, że uczestniczka tworzy wspaniałą relację z Igorem, jednak jej dość wybuchowy i impulsywny charakter, dał się szybko we znaki spokojnemu chłopakowi. Chociaż dziewczyna przyznała, że bardzo podoba jej się Igor, to jednak postanowiła zobaczyć, jak będzie jej w związku z Mikołajem. Wtedy też stwierdziła, że jeśli ona i Igor coś do siebie czują, to na pewno wrócą do siebie. Oliwia dała nadzieje Mikołajowi, a jednocześnie dalej flirtowała, a nawet całowała się z Igorem. Już wtedy internauci zaczęli mieć obiekcje do uczestniczki. Sytuacja zaostrzyła się jeszcze bardziej, gdy do programu weszła przepiękna Magda, która oczarowała swoją urodą wszystkich panów mieszkających na "Wyspie miłości", w tym również Igora. Oliwia nie kryła swojej zazdrości i zdenerwowania, kiedy zauważyła, że Igor jest zainteresowany Magdą. Czara goryczy przelała się, kiedy Igor i Magda zostali parą, a chłopak stwierdził, że nie chce już tworzyć relacji z Oliwią. Wtedy też dziewczyna zareagowała dość stanowczo i ostro. Zdajesz sobie sprawę z tego, że mnie stracisz na zawsze? Szmatą dziury w sercu nie załatasz . Szkoda, że mnie zdradziłeś -...