"Love Island 4": zapłakana Angelika, zazdrosna Paulina i definitywnie zakończona relacja...

Kolejny odcinek "Love Island" już za nami. Jak już wiemy, w programie pojawił się nowy uczestnik, który mocno namieszał w willi. Jurek zdecydował, że chce być w parze z Pauliną, ale to nie jego decyzja wywołała największe emocje wśród pozostałych uczestników i fanów "Love Island". Wiktor, który do tej pory był w parze z Pauliną, musiał wybrać inną dziewczynę, a uzasadnieniem swojego wyboru zszokował byłą partnerkę. Sprawdźcie, co dokładnie wydarzyło się w programie i jak całą sytuację komentują internauci! Paulina z "Love Island" wściekła na Wiktora Emocje w czwartej edycji "Love Island" nie opadają. W ostatnim odcinku doszło do przeparowania, które zburzyło spokój w rajskiej willi. Paulina i Wiktor byli parą od samego początku programu, jednak Wiktor nie ukrywał, że brakuje mu bliskości w związku z piękną blondynką. Kiedy w randkowym show pojawił się Jurek i zdecydował, że chce być w parze z Pauliną, Wiktor postanowił dać szansę innej uczestniczce. Wybieram tę dziewczynę, ponieważ mega swobodnie się przy niej czuję, dużo się śmiejemy. Od początku ciągnie mnie do niej, a mam nadzieję, że ją do mnie. I chciałbym, by nasza relacja, znajomość weszła w końcu na jakiś konkretny poziom- mówił Wiktor, który zdecydował, że chce być w parze z Magdą. Zobacz także: "Love Island" Wiktor i Paulina znali się już wcześniej? Fani pokazują dowody Wiktor zaskoczył wszystkich swoim wyborem. Pozostali uczestnicy nie ukrywali, że do tej pory nie zauważyli, żeby między Wiktorem a Magdą zaiskrzyło. Wiktor i Paulina wybrali się na romantyczną randkę, podczas której nie zabrakło romantycznych wyznań i pocałunków! Wydaje się, że Magda i Wiktor mają szansę na szczęśliwy związek,...