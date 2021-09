"Love Island": Waleria mocno skróciła włosy! Pasuje jej nowa fryzura? 

Diana pochwaliła się swoją metamorfozą! Jak zmieniła się uczestniczka ostatniej edycji programu "Rolnik szuka żony"? Musicie zobaczyć jej najnowsze zdjęcie opublikowane na portalu społecznościowym! Diana była jedną z kandydatek Seweryna z szóstej edycji hitu TVP. W programie Diana pokazała się w długich czarnych włosach, jakiś czas temu postanowiła jednak zmienić swój look i przefarbowała się na ciemny brąz. Teraz Diana znów zaskoczyła nowym kolorem włosów! Internauci zachwyceni wyglądem Diany Diana z "Rolnik szuka żony" najwyraźniej miała już dosyć brązowego koloru włosów, dlatego teraz postanowiła znów się przefarbować! Była uczestniczka show zafundowała sobie wiosenną metamorfozę i... wróciła do czarnego koloru włosów! No i powrót do czarnego😁- napisała pod swoim zdjęciem na Instagramie. Jak na taką zmianę zareagowali internauci? Są zachwyceni wyglądem Diany! - Jest bomba!!💣💣💣 - Śliczna mała czarna 😍😉 - Pięknie wyglądasz - Lubi Cię ten czarny kolor ;)- komentują internauci. Zobaczcie, jak teraz prezentuje się Diana z "Rolnik szuka żony"! W którym kolorze włosów wygląda lepiej? Spójrz na jej zdjęcia i zagłosuj w naszej sondzie! Zobacz także: Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się zdjęciem dzieci. Internauci zwracają uwagę na jeden element jej stylizacji! Diana wróciła do czarnego koloru włosów. Wyświetl ten post na Instagramie. No i powrót do czarnego😁 #spacer #wieś #sunnyday...