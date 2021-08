"Love Island": Waleria i Piotr rozstali się! Fani mają na to dowody

Choć ostatecznie Waleria i Piotr nie wygrali trzeciej edycji " Love Island ", a w finale zajęli drugie miejsce, wszystko wskazywało na to, że uczestnicy i tak zdobyli największą nagrodę w programie - miłość. Po powrocie do Polski ta dwójka była nierozłączna. Waleria i Piotr chętnie dzielili się z fanami wspólnymi chwilami, a w ich mediach społecznościowych non stop pojawiały się ich wspólne zdjęcia i nagrania. Co więcej, dla Piotra Waleria zrobiła sobie nawet tatuaż ! Czyżby jednak ich relacja nie przetrwała próby czasu? Ostatni wpis Walerii z "Love Island" zszokował widzów. Waleria i Piotrek z "Love Island" nie są już razem? Po powrocie z Hiszpanii, Piotra i Walerię dzieliło naprawdę sporo kilometrów. On mieszkał we Wrocławiu, ona w Warszawie, a jakiś czas temu okazało się, że finaliści trzeciej edycji "Love Island" wcale ze sobą nie mieszkają! Związki na odległość nie zawsze są łatwą sprawą, czy ulubieńcom widzów się to udało? W środę Waleria zamieściła na swoim profilu na Instagramie relację, która z pewnością zasmuciła wielu fanów. Last Day - napisała dziewczyna, dodając emotikonę złamanego serca. Na szczęście nie chodzi wcale o ostatni dzień ich związku, a wyjazdu Walerii do Piotrka. Dziewczyna ostatnie tygodnie spędziła w jego rodzinnym mieście, dzięki czemu z pewnością jeszcze bardziej się ze sobą zżyli. Choć rozstania nie są łatwe, okazało się, że uczestnicy trzeciej "Love Island" przypadkiem zyskali dla siebie troszkę więcej czasu, bo z powodu natłoku spraw Waleria spóźniła się na swój pociąg do Warszawy. Co więcej, Piotr zdradził, czy on i Waleria w końcu zdecydują się razem zamieszkać ! Internauci już nie mogą się doczekać, jak para znowu się spotka. Zobacz także: "Love...