"Love Island": Jay w programie miał dostęp do telefonu? Rzekoma dziewczyna przedstawia dowody

Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia po raz pierwszy w historii "Love Island"! Mowa oczywiście o sprawie z Danielem, który rzekomo miał wejść do programu... będąc w związku! Sam Daniel twierdził, że to nieprawda, jednak wszystkich zainteresowało to, dlaczego notorycznie na tabliczkach, czy nawet na swoim ciele, kremem do opalania, pisał literę "T", a obok niej serduszka i uśmieszki. Przypomnijmy, że imię jego byłej (?) dziewczyny, rozpoczyna się właśnie od tej litery. Daniel wywołany do tablicy w trakcie show nie potrafił tego wytłumaczyć, ale zdecydował się to zrobić podczas live'a z Karoliną Gilon. To jaka w końcu jest prawda na ten temat? "Love Island": Daniel tłumaczy, dlaczego wszędzie pisał literkę "T" Daniel jest teraz na językach wszystkich fanów "Wyspy miłości". Wszystko przez podejrzenia, że Daniel wszedł do "Love Island" będąc w związku . Choć po ujawnieniu przez Karolinę Gilon kilku dowodów w tej sprawie, chłopak dalej twierdził, że to nieprawda, to jednak wszystkich zastanowiło to, dlaczego nie chciał wyjaśnić, po co przy każdej możliwej okazji pisał literkę "T". Daniel opuścił "Wyspę Miłości" pozostawiając to pytanie bez odpowiedzi, jednak postanowił w końcu wytłumaczyć to zachowanie podczas live'a na Instagramie, tuż po zakończeniu emocjonującego odcinka z nim w roli głównej. Jak się okazało, literka "T", pisana przy każdej możliwej okazji przez Daniela, była obietnicą, którą złożył swojej byłej dziewczynie... - Ja zacznę od tego, co wtedy nie powiedziałem. Ta literka "To" to była po prostu obietnica, którą złożyłem swojej byłej dziewczynie. Poprosiła mnie przed przyjściem tutaj, że po prostu jeżeli to, co czułem do niej i do jej córki było prawdziwe kiedykolwiek, to żebym zrobił taką literkę "T",...