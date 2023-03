"Love Island 7": Jakub odpowiedział na pytania o dziewczynę! Był w związku wchodząc do willi?!

Już dziś wieczorem w "Love Island" pojawią się nowi uczestnicy! Kilka dni temu do programu dołączyły trzy piękne blondynki, ale teraz do willi wejdzie dwóch przystojniaków. Producenci opublikowali zdjęcia nowych uczestników, którzy będą szukać miłości w piątej edycji "Love Island". Internauci są zachwyceni Jakubem i Danielem! 32-letni Jakub i 22-letni Daniel dołączają do "Love Island 5" Fani piątej edycji "Love Island" zdecydowanie nie mogą narzekać na nudę w programie. Najnowszy sezon randkowego show codziennie przynosi nam sporą dawkę emocji i zaskakujących zwrotów akcji. W ostatnim odcinku okazało się, że Ania nie chce być w parze z Sidikim i chce wrócić do Włodka, z kolei Josie, Ola i Louise wzięły udział w szybkich randkach ze wszystkimi uczestnikami. Wczoraj wieczorem mogliśmy również zobaczyć zapowiedź nowego odcinka z którego wynika, że do programu dołączy aż dwóch nowych uczestników. Teraz w sieci pojawiły się ich zdjęcia! Poznajcie 32-letniego Jakuba, pochodzącego z Torunia! - czytamy na Instagramie. Zobacz także: "Love Island": Ania chce wrócić do Włodka! Fani: "Włodo nie daj się skusić na te gierki" Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Love Island. Wyspa Miłości (@loveislandwyspamilosci) Internauci są zachwyceni nowym przystojniakiem z "Love Island"! - nareszcie facet a nie chłopiec - Dobry❤️🙌 namiesza! - Ogień😍🔥 - Ciasteczko 🔥 Ania po raz...