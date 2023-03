"Love Island 7": Widzowie nie wierzą w tłumaczenia Jaya: "Wystraszony, wzrokiem błądzi po bokach"

Jay miał dziewczynę, gdy wyjechał do "Love Island"? Ostro się tłumaczył. Widzowie mu nie wierzą: "Się zająkał i nie wiedział, co mówić".

Wokół Jaya z "Love Island' wybuchł skandal, po tym jak w sieci głos zabrała jego rzekoma dziewczyna. Kobieta twierdzi, że byli w związku a ostatni raz widzieli się na chwilę przed jego wyjazdem do "Love Island". Jay oficjalnie tłumaczył się z zarzutów, przyznając, że to była "tylko relacja koleżeńska". Miał tłumaczyć dziewczynie, że zgłosił się do programu, dlatego nie chce angażować się w nic poważnego. Widzowie jednak nie do końca wierzą w jego tłumaczenia, a wszystko przez jego zachowanie podczas wywiadu:

(...) się zająkał i nie wiedział, co mówić. Czerwony, zdenerwowany, puls miał nieźle ponad normę pewnie. Ale prawda szybko wyjdzie na jaw.

W sieci wybuchła burza.

"Love Island": Widzowie nie wierzą w tłumaczenia Jaya po dramie z dziewczyną

Jakub z "Love Island" tłumaczył się czy ma dziewczynę w specjalnym wywiadzie tuż po emisji ostatniego odcinka programu. Zapewnił, że to nie było nic poważnego a relacje z Jessiką określił jako "koleżeńską". Zapewniał również, że mówił dziewczynie, że zamierza zgłosić się do "Love Island". Po stronie uczestnika wyraźnie stanęła również Karolina Gilon. Widzom nie spodobał się fakt, że to prowadząca programu więcej mówiła w sprawie niż sam Jay, który wyglądał na zestresowanego, a nawet według wielu oglądających wywiad "uciekał wzrokiem":

- Czy tylko ja miałam wrażenie że Karolina bardziej go broniła niż ona sam???

- No i w sumie Karolina go broniła, gadała najwięcej a od niego nie dowiedzieliśmy się nic.

- Dokładnie, jeszcze się zająkał i nie wiedział, co mówić. Czerwony, zdenerwowany, puls miał nieźle ponad normę pewnie. Ale prawda szybko wyjdzie na jaw.

- Ładna ściema , wystraszony, wzrokiem błądzi po bokach 👏👏👏👏

- A co miał mówić? Gdyby się przyznał to byłby out... Jak dla mnie był mało przekonujący. Więcej tłumaczyła się Karolina za niego niż on sam🤷🏼‍♀️... "Wyjeżdżamy sobie razem, śpimy też razem, ale nic nas nie łączy"... Serio? Może mama Ci uwierzy...🤔

Instagram @loveislandwyspamilosci

Zobacz także: "Love Island 7": Zachowanie Sandry i Adama zszokowało fanów. "Czemu udają, że się nie znają?"

Karolina Gilon podczas transmisji z Jayem z "Love Island" zdradziła również, że jego rzekoma partnerka również zgłosiła się do programu. W związku z tym fani również mają swoją teorię:

Nie wiem kto w te bajki wierzy - chyba naiwniacy :) Oboje się zgłosili do programu, bo mieli plan go wygrać, ale tylko jeden się dostał - i teraz żale i panika ze strony tej osoby co się nie dostała, a ten co się dostał pozer udaje, byle zostać.

Instagram @loveislandwyspamilosci

Zobacz także: "Love Island 7": Nowe uczestniczki wchodzą do willi. "Szykuje się duże przeparowanie" komentują fani

Fani "Love Island" nie do końca są skłonni uznać sprawę za rozwiązaną. Co prawda, produkcja "Love Island" wydała oświadczenie w sprawie Jaya oraz zorganizowano z nim wywiad, w którym się tłumaczył, jednak to kolejny raz, kiedy w programie znajduje się uczestnik, który nie zakończył wcześniejszej relacji. Podobną aferę w poprzednim sezonie wywołał Daniel. Na niekorzyść Jaya przemawiają również "dowody" serwowane przez jego rzekomą partnerkę:

- Może i nie są razem ale dziwne, że mówi, że poznali się i spotykali od listopada jak ona ma z nim relacje z Egiptu 57 tygodni temu, więc Jay ściemnia.

- Produkcja wraz z Karoliną próbują zachować twarz ale coś im nie wychodzi. Dziewczyna dała jasne dowody na ich związek. Ale produkcja nie przyzna się do drugiego takiego błędu

- Lubię Jay’a ale niestety wszystkie screeny z ich rozmów pokazują, że byli razem a ona nie kłamie… Reakcja Jaya tez dużo pokazała…

Pojawiają się jednak także głosy, które przemawiają za wersją Jaya:

Co dała jasne dowody 😂😂 😂😂 ale jesteś naiwny gołym okiem widać, że są spreparowane . Nie potrafi tego udowodnić, bo pisali do niej ludzie, aby wyciągnąć metadane z wiadomości i zdjęć. To kręci. Do tego jego znajomi się z niej śmieją, tego nie widzisz?? Nawet zostało to zgłoszone dalej, że go oczernia, bo to jest karalne.

A Wy co sądzicie o całej aferze? Jay z "Love Island" faktycznie kręci? A może dziewczyna, która miała nadzieję na związek z uczestnikiem specjalnie teraz robi mu pod górkę?

Zobacz także: "Love Island 7": Alicja zdradziła kulisy show! "Nie zostało to pokazane" wyznała w sieci