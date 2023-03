Oliwia i Konrad byli najmocniejszą parą w "Love Island". No właśnie, byli... Okazało się, że "Casa Amor" naprawdę zweryfikowała ich znajomość. Chwilowa fascynacja Oliwii Piotrem wyszła na jaw, a dziewczyny jeszcze bardziej nakręciły Konrada, że Oliwia może nie być z nim do końca szczera. W czasie rozmowy pary padły mocne słowa, a nawet polały się łzy! "Love Island 5": Konrad i Oliwia nie będą już razem? "Dziewczyny mówią, że jesteś fałszywa" "Casa Amor" w tym sezonie naprawdę zweryfikowała wiele związków. Para Łukasza i Patrycji rozpadła się w dramatyczny sposób, a Łukasz, który przyznał, że ma złamane serce, postanowił opuścić program. Konrad z ulgą odetchnął, gdy okazało się, że Oliwia wróciła do willi sama. Odetchnął, ale nie na długo. Ponieważ Ola wróciła do willi z Piotrkiem, Konrad mógł zweryfikować u źródła, czy jego ukochana była mu wierna. Piotr niestety przyznał, że Oliwia była nim bardzo zauroczona i to on zdecydował, że nic z tego nie będzie... Dziewczyny potwierdziły tę wersję, a nawet wzięły Konrada na rozmowę, podczas której zdradziły mu, że Oliwia nie jest z nim szczera, a obecność Piotrka w "Love Island" to jej "wyjście awaryjne". Wściekły Konrad nie chciał zamienić słowa ze swoją partnerką, a gdy w końcu do tego doszło, polały się łzy! Zobacz także: "Love Island": Internauci miażdżą Patrycję! "Okropne zachowanie, że brnęła w to aż tak długo" Oliwia, gdy dowiedziała się o tym, co mówiły dziewczyny i sam Piotrek nie kryła żalu. Uczestniczka wielokrotnie podkreśliła, że gra czysto i nigdy niczego nie udawała. Dla Oliwii to podwójny cios, bo została źle oceniona przez Konrada, ale także dowiedziała się, że dziewczyny...