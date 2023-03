"Love Island 7": Jay uciekł przed Martą z kryjówki. "Wcale mu się nie dziwię, że uciekł" 

Kolejne odcinki "Love Island" przynoszą coraz bardziej niespodziewane sytuacje i przeparowania. Po tym, jak do programu dołączyły nowe islanderki, męskie grono uczestników miało okazję spędzić z nimi nieco więcej czasu, podczas gdy żeńskie grono trafiło do drugiej willi. Jayowi najwyraźniej wpadła w oko jedna z nowych uczestniczek, Marta, i w ostatnim odcinku zanosiło się na to, że wylądują razem w kryjówce. Tak jednak się nie stało, a mężczyzna po prostu uciekł. Internauci nie pozostawiają na nim suchej nitki ale oberwało się też Marcie.

"Love Island": Jay rozzłościł fanów ucieczką z kryjówki

W niedawnym odcinku "Love Island" doszło do zaskakującej sytuacji. Jay miał spotkać się z Martą w kryjówce, ale w trakcie przygotowań do spotkania doszedł do wniosku, że "to nie to" i po prostu - ku zaskoczeniu pozostałych uczestników - ewakuował się do sypialni.

- Chyba kryjówka pozwala zrozumieć czy to jest to, czy nie. Raczej nie. Mam wrażenie, że po prostu miałem słuchać i udawać, że rozumiem. Wygląd jednak to nie wszystko - stwierdził Jay śmiejąc się.

Instagram/@loveislandwyspamilosci

Po chwili zaczął także rozważać, co by się stało, gdyby do programu wróciła Beata. Zdradził nawet swój niecny plan na taką okoliczność:

- Beata niech wróci. Beata jest zaje*ista, Beata jest mega. I ładna, i mądra. Mam plan: Beata wraca z jakimś typem, ja ją odbijam i jest miłość. - stwierdził.

Po chwili, jak gdyby nigdy nic pojawił się w sypialni, a uczestnicy nie mogli w to uwierzyć. Na pytania o to, co tu robi, odpowiedział:

- Ja szybko weryfikuję. Tego w historii "Love Island" chyba nie było, co? [...]. Jakby to grzecznie powiedzieć... chyba ta kryjówka była mi potrzebna, żeby zrozumieć, że to jest nie to - wyjaśnił Jay.

Fani programu są mocno zdegustowani zachowaniem Jaya i dali temu wyraz w komentarzach.

- Ale się zbłaźnił ja pitolę. Nie chciałabym być na miejscu tej laski.

- Mogłeś jej chociaż powiedzieć. Pokazałeś dosadnie jak traktujesz kobiety- brak szacunku i w głowie kolejna. Ona tez nic nie straciła, serio.

- Jedyne co to jest to żenujące, zamiast powiedzieć wprost, że nie jest zainteresowany to ucieka…

- Prostacko się zachował i bez klasy, co dużo o nim mówi jako osobie. Inna dorosła osoba powiedziałaby, że tego nie czuje i się pożegnała, a nie wieś tańczy i śpiewa, dorosły chłop i ucieka. - piszą wzburzeni internauci.

Instagram @loveislandwyspamilosci

Niektórzy komentujący są zdania, że to dobrze, że Jay w porę się rozmyślił i mocno krytykują zachowanie nowej uczestniczki.

- To ona pokazała klasę, wchodząc jak do baru że striptizem. Zero szacunku dla siebie.

- Jak dla mnie to kobieta bez klasy, wulgarna i nie ma za bogatego słownictwa - piszą.

- Ja to mu się wcale nie dziwię, że uciekł 😂😂😂 - napisała Stella z "Love Island".

"Love Island": Jay ma dziewczynę poza programem?

Co ciekawe, widzowie nie wierzą w deklaracje Jay'a na temat związku i choć nawet w specjalnym wywiadzie zapewniał, że jest singlem, to fani sądzą, że jednak poza programem ma dziewczynę. Ucieczka z kryjówki jest ich zdaniem dowodem na to, że chłopak po prostu chciał uniknąć intymnych sytuacji właśnie ze względu na swój domniemany związek.

- Zachowanie Jaya świadczy o tym, że ma jednak nie mówił prawdy w sprawie związku.

- Ta jego dziewczyna Jessica właśnie dodała na story zdjęcie listów, które przychodzą do ich wspólnego mieszkania.

- Ale z niego oszust! Jego zachowanie na live z Karolina wskazywało wyraźnie ze kłamie - piszą fani.

Jak widać, akcja w programie się rozkręca. Przypomnijmy, że w ostatnich odcinkach Jay był w parze z Olą, ale kiedy pojawiły się nowe uczestniczki, pocałował jedną z nich. Ola początkowo się śmiała z tej sytuacji, ale po krótkim namyśle gorzko ją podsumowała. Wygląda na to, że to koniec pary Jaya i Oli, ale o relacji z nową islanderką także nie ma mowy. Jak oceniacie zachowanie Jaya?

Instagram @loveislandwyspamilosci