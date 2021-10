"Love Island 4": Arek wchodząc do programu był w związku? Jest komentarz! 

Uczestnicy " Love Island 2 " nie mogą spać spokojnie! Nigdy nie wiadomo, co wydarzy się w programie oraz kiedy będą mogli spodziewać się nowych uczestników. Dzisiejszy dzień był szczególnie stresujący, ponieważ doszło do przeparowania. Kto musiał pożegnać się z programem? Panowie zdecydowali! Która uczestniczka pojechała do domu? To spore zaskoczenie! Zobacz także: "Love Island": Oliwia w ogniu krytyki internautów! "Czy ona w ogóle wie czego chce"? "Love Island 2": Ola Malinowska odpada z programu Dziś to panowie z "Love Island 2" rozdawali karty i decydowali podczas ceremonii przeparowania. Niestety z programem dziś pożegnała się Ola Malinowska. Czy zerwanie Oliwii i Igora miało wpływ na to, co dziś zobaczyliśmy w odcinku? W końcu Oliwia rozpoczęła flirty z wyspiarzami i wydawać by się mogło, że ma szanse u Mikołaja, jednak Igor postanowił znowu o nią walczyć! Niestety nie mógł jej wybrać, ponieważ wcześniej o przeparowaniu z Oliwią zdecydował Mikołaj. Relacja Alicji i Miki nie przetrwała. Wybrał ją Igor, co było dla niej sporym zaskoczeniem, przede wszystkim dlatego, że nie ukrywała zainteresowania Kamilem. Mika był zainteresowany nową singielką Kornelią i po przeparowaniu to właśnie z nią będzie spędzał najwięcej czasu. Najtrwalszymi parami do tej pory byli Dominik i Julia oraz Ola i Rafał - dzisiaj również odetchnęli z ulgą, w ich związkach nic się nie zmieniło - a przynajmniej jak na razie. Oto aktualne pary: Rafał Pietrzak i Ola Kotowska Mikołaj Cieśla i Oliwia Knapek Dominik Grot i Julia Nowakowska Igor Łubkowski i Alicja Błaszczyk Mika Chaczatrian i Kornelia Wełpa Kamil Nicalek i Adrianna Gotowicka Co sądzicie o dzisiejszych...