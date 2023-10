Za nami finał "Love Island 4". Widzowie zdecydowali, że to Magda i Wiktor najbardziej zasługują na zwycięstwo. Z kolei Paulina i Andrzej zajęli trzecie miejsce. Fani show Polsatu zauważyli, że ten werdykt nie spodobał się uczestniczce i zwrócili uwagę na jej naburmuszone miny. Czy rzeczywiście Paulina ma żal?

Andrzej i Paulina w rozmowie z Party.pl przyznali, że wcale nie byli nastawieni na wygraną w "Love Island" i kibicowali pozostałym parom. Jeśli chodzi o miny, do których przyczepili się internauci, Paulina mówi, że wynikały one ze zmęczenia:

Nam nie zależało, żeby dojść po trupach do celu, żeby zgarnąć pieniądze i wygrać. Kibicowaliśmy naszym kolegom. Byłam trochę zmęczona, tak było, ale cieszyłam się. Wiem, że jest dużo negatywnych komentarzy, staram się tego nie czytać i cieszyć się z tego, co jest tutaj i nie zwracać uwagi na to - mówi w Party.pl Paulina.