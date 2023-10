Magda i Wiktor dzień po emisji finału 4. edycji "Love Island", wrócili do Polski. Zwycięzcy czwartego sezonu "Wyspy miłości" są teraz na ustach tysięcy fanów, którzy chcą jak najwięcej dowiedzieć się o planach na przyszłość tej pary. Wygląda na to, że zarówno Magda, jak i Wiktor nie wyobrażają już sobie życia bez drugiej połówki i mają zamiar już iść przez życie tylko razem. A co w takim razie zrobią ze swoją nagrodą, czyli 100 tys. złotych? Magda i Wiktor uchylili nam rąbka tajemnicy.

"Love Island": Magda i Wiktor mają już plany na spożytkowanie wygranej w show?

Ze zwycięzcami 4. edycji "Love Island", czyli Magdą i Wiktorem, mieliśmy okazję porozmawiać tuż po tym, jak wylądowali na lotnisku w Polsce. Para była w fantastycznych humorach i widać było, że naprawdę jest w sobie szaleńczo zakochana! Podczas rozmowy z Magdą i Wiktorem z "Love Island" dowiedzieliśmy się między innymi, że zakochani nie wyobrażają sobie, aby mieszkać w dwóch różnych stronach Polski, dlatego jak najszybciej chcą razem zamieszkać. Co więcej, para zdradziła nam swoje pierwsze plany związane ze spożytkowaniem nagrody, którą otrzymali za zwycięstwo w randkowym show.

- Na pewno wjadą jakieś fajne wakacje. To wiemy na pewno - powiedziała nam Magda.

