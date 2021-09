"Love Island": Arek odchodzi z programu po awanturze z Andzią?! 

Kolejny odcinek "Love Island" za nami! W ostatnim odcinku największe emocje wśród widzów wywołała ostra kłótnia Andzi i Arka, którzy zaledwie dzień wczesniej ogłosili, że zostali parą. Czy w najnowszej odsłonie randkowego show Andzia i Arek wszystko sobie wyjaśnili i doszli do porozumienia? A może Szymon postanowił wykorzystać sytuację i podczas przeparowania wybrał właśnie piękną brunetkę? Sprawdźcie, co działo się w "Love Island"!

Arek odchodzi z "Love Island" po awanturze z Andzią?!

Do tej pory fani mogli zobaczyć 16. odcinków "Love Island", a w tym czasie w programie nie zabrakło wielkich emocji i zaskakujących zwrotów akcji. I chociaż jeszcze kilka dni temu wydawało się, że uczestnicy w końcu znaleźli swoje wymarzoych partnerów, to teraz wiemy już, że chwilowy spokój był tylko ciszą przed burzą. Największe emocje wśród widzów wywołali Andzia i Arek, którzy planowali wspólną przyszłość i głośno mówili, że chcą być razem po programie. Niestety, w ostatnim odcinku okazało się, że Andzia wcale nie jest szczęśliwa u boku swojego partnera. Doszło do ostrej awantury, a internauci ostro krytykowali piękną brunetkę.

W obronie Andzi stanął... Bruno, który na Instagramie skomentował kłótnię Andzi i Arka.

Btw. Andzia i Madzia dla mnie to najdojrzalsze dziewczyny na wyspie. Obie wiedzą, czego chcą od życia i od faceta. Arek kawał wielkiego chłopa z wielkim sercem, ale za dużo wraca do przeszłości, zamiast cieszyć się tym, co jest teraz… A myślę, że nikt nie lubi słuchać o byłych swojego faceta... - komentował Bruno.

Mat. prasowe

W najnowszej odsłonie "Love Island" doszło do kolejnej ostrej rozmowy między Arkiem a Andzią. Andzia podtrzymała swoją decyzję i powiedziała byłemu partnerowi, że nie chce z nim być. Arek w trakcie rozmowy powiedział, że nie wyobraża sobie zostać w programie.

Ja na nikogo nie otworzę się tak, jak na ciebie- zaczął Arek. (...) żyj sobie tutaj w programie i buduj to...Odchodzę bo nie otworzę się na kogoś innego, rozumiesz?

Internauci ostro komentują awanturę Andzi i Arka w "Love Island"

Fani programu nie ukrywają, że są zszkowani zachowaniem Andzi i znów bronią Arka.

- Brak mi słów na tą kobietę. Wydaje mi się, ze powinna już pakować walizki do domu.

- Mówi ze nie udawała tego tylko „czuła presję” wiec tak robiła. Czy Ty Andzia siebie słuchasz? 😂 TO SIĘ NAZYWA WŁAŚNIE UDAWANIE! 😂 idź do domu i przepracuj swoje zachowanie bo aż żal …

- Szok, zal mi go ://

- Arek pokazał klasę 👏❤️- komentują fani programu.

Myślicie, że Arek naprawdę odejdzie z "Love Island"?

W programie doszło również do kolejnego przeparowania- Szymon, nowy uczestnik, zdecydował, że chce być w parze z Olą.

