"Love Island": Sylwia i Mikołaj wrócili do siebie i wyjechali razem do Grecji? Jest komentarz Mikołaja!

Jeszcze wczoraj wieczorem oglądaliśmy ich zmagania na parkiecie " Tańca z Gwiazdami ", dziś dowiadujemy się o ich rozstaniu... Sylwia i Mikołaj z " Love Island " nie są już parą! Mikołaj Jędruszczak z samego rana zamieścił szokujący w wpis, w którym poinformował, że zakańcza związek z Sylwią! Jest to najtrudniejsza decyzja w moim życiu. Zgodna z moimi zasadami, honorem i wartościami jednak przeciwko moim uczuciom... Tak, Kocham Sylwię... i każdy zada sobie teraz pytanie : „to co Ty do ch..a piszesz za bzdury?!”, ale pozwólcie, ze wytłumaczę. Rozstaję się z Sylwią - rozpoczął swój wpis Co się wydarzyło pomiędzy zwycięzcami pierwszej edycji "Love Island"?! Wydawać by się mogło, że pokonali swój kryzys... Zobacz także: Mikołaj i Sylwia z "Love Island" przechodzą kolejny kryzys? Para nie mieszka ze sobą! "Love Island": Mikołaj Jędruszczak rozstał się z Sylwią Madeńską O pierwszym poważnym kryzysie w związku Mikołaja Jędruszczaka i Sylwii Madeńskiej z "Love Island" było głośno już w maju tego roku. Wyspiarze za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowali, że zdecydowali się na terapię dla par. Wydawać by się mogło, że najgorsze już za nimi, jednak niedawno okazało się, że Mikołaj i Sylwia nie mieszkają już razem a na treningi do "Tańca z Gwiazdami" przyjeżdżają osobno. Tancerka tłumaczyła, że po prostu od siebie odpoczywają z powodu bardzo napiętego kalendarza spowodowanego przygotowaniami do programu . Okazuje się jednak, że problem był zdecydowanie większy. Mikołaj Jędruszczak na swoim Instagramie oficjalnie potwierdził rozstanie z Sylwią Madeńską: Rozstaję się z Sylwią. Nie wprowadzę Was nigdy w żadne szczegóły z szacunku do naszego...