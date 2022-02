"Love Island 5": Patrycja Izydorczyk w programie! Jej ex chłopak to gwiazda "Warsaw Shore"

Do ekipy 3. edycji "Love Island" właśnie dołączyła nowa uczestniczka. Tym razem jest to drobniutka blondynka o imieniu Angela. Dziewczyna swoją urodą zwala z nóg i coś czujemy, że nieźle namiesza na "Wyspie miłości". Mamy jej gorące zdjęcia! Zobaczcie sami. Zobacz także: "Love Island" 3: Nowi uczestnicy rozbili najbardziej zgrane pary! Zaskakujące słowa Stelli na randce z Marcinem "Love Island": Nowa uczestniczka Angela Dańczak, instagram, zdjęcia W "Love Island" co chwila pojawiają się nowe niespodzianki. Ostatnio do willi miłości dołączyło dwóch przystojnych panów - Jeremiasz i Marcin, którzy od razu rozbili dwie dwie pary. Jeremiasz zdecydował się spróbować stworzyć coś więcej z Anią, a Marcin z Olą. Tym samym Maciek i Daniel są zagrożeni i któryś z nich na postawie wyników głosowania widzów, pożegna się za chwilę z programem. Jakby tego było mało, do show właśnie weszła kolejna uczestniczka! Tym razem do ekipy Wyspiarzy dołączyła Angela Dańczyk. Z wykształcenia jest kosmetologiem, a poza tym jest również blogerką, Instagramerką, pasjonatką mody i fitnessu. Na swoim Instagramie zgromadziła już naprawdę spore grono obserwatorów, bo jest ich ponad 160 tys! Piękna blondynka o nienagannej figurze z pewnością zawróci w głowie panów. Tylko spójrzcie na jej gorące zdjęcia! Angela zawsze dba o dobór swoich stylizacji. Wygląda na to, że jest na bieżąco ze wszystkimi trendami! Wyświetl ten post na Instagramie. Post...