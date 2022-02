"Love Island 5": kim są uczestnicy 5. edycji show? Karolina Gilon się wygadała

W czasie pandemii pokochaliśmy ostatnio programy randkowe nagrywane na gorących plażach Hiszpanii i Zanzibaru. Karolina Gilon , prowadząca „Love Island. Wyspa miłości” (Polsat), już może pakować walizkę na następny wyjazd, ponieważ od razu po finale rozpoczęły się castingi internetowe do czwartej edycji show. Natomiast finał „Hotelu Paradise” (TVN 7) odbędzie się dopiero 3 czerwca. Wtedy okaże się, czy Klaudia El Dursi również będzie miała pracowite wakacje. Co udało nam się dowiedzieć? Czy będzie czwarta edycja "Hotelu Paradise"? Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że powstanie czwarta edycja show, a już niedługo mają ruszyć castingi. Finał trzeciej serii już za kilka dni, a potem TVN 7 planuje emisję nowego show "40 kontra 20" . "Hotel Paradise" miałby powrócić do telewizji jesienią. Jak zgłosić się do programu " Love Island 4"? Trzy sezony "Love Island" kręcono do tej pory w Hiszpanii. Casting do czwartej edycji „Love Island. Wyspa Miłości” już trwa. Polsat szukamy nietuzinkowych singli w wieku 22-35 lat, którzy pragną znaleźć miłość swojego życia i zaistnieć w świecie mediów oraz internetu. Na uczestników czeka fascynująca przygoda na Wyspie Miłości! Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: https://www.polsat.pl/casting/love-island/. Do programu można zgłosić się również, wysyłając wiadomość prywatną na Instagramie Love Island - @loveislandwyspamilosci . Który program chętniej oglądacie? "Love Island" czy "Hotel Paradise"? Zobacz także: Love Island: Karolina Gilon o diecie, zarobkach i... złamanym sercu Prowadzącą "Love Island" jest niezmienne Karolina Gilon. Trzecia edycja cieszyła się sporą oglądalnością w Polsacie, a więc stacja...