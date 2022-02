"Love Island 5": Tak wygląda lektor programu! Równie przystojny jak uczestnicy? 

Dobre reality show, to nie tylko charyzmatyczny prowadzący, nietuzinkowi uczestnicy, ale także świetny lektor - a tego wszystkiego z pewnością nie brakuje w programie "Love Island"! Wszyscy doskonale znamy Karolinę Gilon i bohaterów show, ale fani programu z pewnością chcieliby się dowiedzieć, kim jest mężczyzna o przesympatycznym głosie, który umila widzom wszystkie odcinki "Love Island", czyli pan lektor. My mamy dla Was rozwiązanie tej zagadki. Sprawdźcie szczegóły poniżej! Zobacz także: "Love Island": Jaka naprawdę jest Waleria? Uczestniczki programu zdradziły, co naprawdę o niej myślą! Jak wygląda lektor z "Love Island"? To on komentował miłosne perypetie uczestników, sypał żartami i umilał widzom czas swoim fantastycznym głosem. O kim mowa? Oczywiście o Macieju Kasprzyku , czyli panu lektorze z "Love Island" . Mężczyzna jednak podkłada tylko głos do programu, bo autorem tekstów jest Kamil Śmiałkowski. Nie zmienia to jednak faktu, że robi to genialnie! Kim zatem jest Maciej Kasprzyk? Jak się okazało, na co dzień jest prowadzącym w Polskim Radiu. Jednak praca prezentera radiowego i lektora w "Love Island" nie jest jego jedynym zajęciem. Dziennikarz kocha muzykę i sam jest... DJ-em, występującym pod pseudonimem Mr. Lex! Uzupełnieniem mojej radiowej drogi jest aktywność na scenie muzyki klubowej. Niegdyś jako Lexus, od jakiegoś czasu jako Mr. Lex, co weekend przemierzam Polskę wszerz i wzdłuż. Solo, jako członek kolektywu Beats Friendly, a ostatnio najczęściej w duecie z Noviką, odwiedzam najciekawsze i najistotniejsze kluby, najważniejsze wydarzenia muzyczne i wszystkie znaczące festiwale - czytamy w jego wizytówce na stronie Polskiego Radia. Skoro już wiecie, kim jest pan lektor z "Love Island", teraz...