"Love Island 5": Kim jest nowy uczestnik, Łukasz Urbaniak? Ostatnio przeszedł sporą metamorfozę!

Łukasz Urbaniak to 27-letni przystojniak, który chce znaleźć miłość w 5. edycji "Love Island". Co o nim wiadomo, czym się zajmuje i jak wyglądał jeszcze kilka lat temu?

Produkcja 5. edycji "Love Island" odsłania przed nami coraz więcej kart. Znamy już wiele szczegółów na temat nowej odsłony show, a teraz poznaliśmy kolejnego uczestnika, którym jest przystojny 27-letni mechanik z Niemiec. Nie ulega wątpliwości, że Łukasz Urbaniak to wielki fan siłowni. A jak wyglądał kilka lat temu? Mamy jego stare zdjęcia! Łukasz przeszedł sporą metamorfozę.

"Love Island 5": Łukasz Urbaniak to kolejny uczestnik. Kim jest?

Wielkimi krokami zbliża się start emisji 5. edycji "Love Island". Fani programu zobaczą pierwszy odcinek nowej odsłony show już 28 lutego! Jakiś czas temu prowadząca program Karolina Gilon wspominała, że w tej edycji nie zabraknie ciekawych, temperamentnych osobowości. Wygląda na to, że będzie się działo!

Przez ostatnie dni poznajemy nowych uczestników show - ostatnio dowiedzieliśmy się, ze w "Love Island" wystąpi Michał Gałka, który zdaniem fanów jest łudząco podobny do zwycięzcy 2. edycji programu, Dominika Grota. A co wiadomo o kolejnym uczestniku, Łukaszu Urbaniaku?

Instagram/Łukasz Urbaniak

Łukasz Urbaniak, kolejny uczestnik 5. edycji "Love Island to 27-letni mechanik z Niemiec i student inżynierii. Jak informuje portal Pomponik.pl, Łukasz to prawdziwa gaduła, potrafiący powiedzieć czasem nieco więcej, niż by chciał, jednak jego ogromne poczucie humoru rekompensuje wszystko. Jest stałym bywalcem siłowni, a także lubi grać w pokera. Do tej pory nigdy nie był związany z Polką - teraz jednak stwierdził, że to idealny moment, aby zakochać się właśnie w polskiej dziewczynie. Chłopak ma nadzieje, że udział w "Love Island" pomoże mu znaleźć kobietę, z którą stworzy stały związek!

Łukasz Urbaniak prowadzi profil na Instagramie o nazwie lukasz_urbaniak_ - to właśnie tam znajdujemy jego zdjęcia sprzed lat! Wygląda na to, ze nowy uczestnik 5. edycji "Love Island" od zawsze dba o swoje ciało ćwicząc na siłowni, jednak zmiany dostrzegamy przede wszystkim we... fryzurze! Dziś Łukasz chętnie eksponuje swoje loki, a kiedyś stawiał na nieco bardziej szaloną fryzurę. Do tego kiedyś nie nosił brody, którą dzisiaj możemy zobaczyć na jego twarzy. Naszym zdaniem różnica jest naprawdę duża!

Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak cierpliwie poczekać na start emisji 5. edycji "Love Island", aby poznać Łukasza bliżej! Kto już nie może się doczekać na nowy sezon hitu Polsatu?