"Love Island 5": Anna Woźniak to nowa uczestniczka. Zachwyceni fani porównują ją do Stelli

Trzecia edycja "Love Island" cieszyła się ogromną popularnością, a życie jej uczestników wciąż interesuje widzów kontrowersyjnego show. Jednym z tematów, który zdecydowanie rozgrzewał fanów Wyspy Miłości do czerwoności, było rozstanie Stelli i Piotra. Choć ci ogłosili je już dwa miesiące temu, internauci nie dają za wygraną i próbują dowiedzieć się, czy w życiu byłych kochanków pojawił się ktoś nowy. Tymczasem Piotr w końcu postanowił pokazać swoją miłość! Takiego zdjęcia nikt się nie spodziewał. Piotr z "Love Island" pokazał swoją miłość. Stella będzie zazdrosna? Kiedy Stella i Piotr ogłosili swoje rozstanie , fani trzeciej edycji "Love Island" nie kryli swojego poruszenia, a w internecie dosłownie zawrzało. I choć oboje przyznali, że mają zamiar utrzymywać przyjacielskie relacje, dziś już nie kryją się z tym, że nic ich nie łączy. Co więcej, Stella nawet otwarcie mówi, że nie tęskni za Piotrem. Czy jednak jego nowa relacja na Instagramie wywoła u niej emocje? Dla fanów Piotra, którzy śledzą każdy jego ruch, z pewnością będzie to prawdziwa nowina. Uczestnik "Love Island", który przeszedł ostatnio ogromną metamorfozę , opublikował zdjęcie swojej miłości. Piotr wyznał, że kocha... jedzenie! A dokładnie omlecik. Kocham swój omlecik. Bo tak samo smakuje dobrze na śniadanie, jak na kolację - napisał. Musimy przyznać, że Piotra wyjątkowo trzyma się poczucie humoru. Zobacz także: "Love Island 3": Stella nie utrzymuje kontaktu z Anią! "Nie potrzebuję nikogo na siłę" Co powiecie na miłość Piotra? Sądzicie, że Stella również fundowała mu na śniadania omlety, a uczestnik "Love Island" próbował nawiązać do swojej byłej dziewczyny? A...