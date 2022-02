"Love Island" 5: Konrad to pierwszy uczestnik "Wyspy miłości"! Internauci porównują go do Łukasza z 1. edycji

Już stało się jasne, kto będzie pierwszym uczestnikiem 5. edycji "Love Island. Wyspa miłości"! 26-letni Konrad już zdążył zachwycić fanki programu i wygląda na to, że ma duże szanse na zdobycie poparcia wśród widzów.

Konrad to pierwszy uczestnik 5. edycji "Love Island. Wyspa miłości"!

5. edycja "Love Island" rusza już 28 lutego, a prowadzącą reality show niezmiennie będzie Karolina Gilon. Ostatnio Karolina Gilon zdradziła, jacy będą uczestnicy 5. edycji "Love Island", a już niebawem widzowie randkowego hitu Polsatu sami będą mieli okazję oglądać poczynania kolejnych par. Tymczasem produkcja pokazała pierwszego uczestnika 5. edycji. 26-letni Konrad już niebawem namiesza w "Love Island"!

Poznajcie naszego pierwszego uczestnika! 26-letni Konrad (@konrad_sjoberg) pochodzi z Duszników, jednak aktualnie mieszka w Krakowie 😎 Jak Wam się podoba? - czytamy na Instagramie programu "Love Island".

Fani programu komentują pierwszego uczestnika 5. edycja "Love Island" i piszą wprost, że zapowiada się cieakwie:

Uczestnik zapowiada się ciekawie 🔥 Fajniutki 😍 Fajny, normalny koleś! 👏

Co ciekawe pod zdjęciem Konrada pojawiły się zaskakujące porównania do uczestników z 1. edycji "Love Island". Niektórzy sugerują, że Konrad przypomina im Łukasza, inni dodają, że pomylili go z Mikołajem:

Trochę taki Lucas z pierwszej edycji 😁 O tym samym pomyślałam Przypomina torche z twarzy Mikołaja z 1 edycji 😂 Z daleka pierwsza myśl dlaczego Mikołaj jest w nowej edycji 😬

Konrad nie ukrywa, że jego największą pasją są podróże. Na swoim koncie na Instagramie często publikuje zdjęcia z egzotycznych wypraw. Konrad zwiedził już m.in. Cejlon, Ibizę, Dubaj i Grecję.