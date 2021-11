"Love Island": Mateusz rozstał się z Caroline, a tydzień temu... Musicie to zobaczyć!

Mateusz i Caroline, zwycięzcy 3. edycji "Love Island" wydawali się być idealnie dobraną parą. Oboje spędzali ze sobą każdą wolną chwilę, wciąż publikowali wspólne zdjęcia, nagrania, komentowali swoje życie, a nawet śmiali się, że mimo iż mieszkają w dwóch mieszkaniach, tak naprawdę, Mateusz cały czas spędza u Caroline! Dlatego właśnie zakochani mieli się rozglądać za czymś wspólnym... Nic więc nie wskazywało na nagłe rozstanie, które nastąpiło chwilę później. Wspólne mieszkanie to jednak jeszcze nic! Mateusz miał wobec ukochanej naprawdę poważne plany, a fani poznali je zaledwie tydzień przed rozstaniem!

"Love Island 3" Mateusz i Caroline planowali ślub? Fani wiedzieli o planach Mateusza!

Mateusz i Caroline wygrali 3. edycję "Love Island" dzięki fanom, którzy wierzyli, że ich miłość jest prawdziwa. Faktycznie, odkąd para wróciła do Polski, była bardzo szczęśliwa, a dzięki temu, że oboje byli bardzo aktywni na Instagramie, fani zawsze wiedzieli co u nich słychać. Mateusz chwalił się romantycznymi niespodziankami dla Caroline, zaprzyjaźnił się także z ukochaną babcią uczestniczki. Para spędzała ze sobą niemal każdą chwilę, a Mateusz prawie zamieszkał już u Caroline.

Instagram/mattzacharczuk

Zakochani często także wychodzili na romantyczne kolacje i imprezy. Ostatnią, jaką się pochwalili była impreza Halloween'owa, na którą profesjonalnie się przebrali. Na wspólnym zdjęciu, gdzie w upiornych kostiumach pozują, widać wyraźnie piękny, wielki pierścionek na serdecznym palcu Caroline. Choć fani domyślili się, że jest to element kostiumu, to jednak postanowili wypytać, czy może to pierścionek zaręczynowy, a może zapowiadający zaręczyny?

-Mega 🔥 i piękny pierścionek 😍 - chwali jeden z fanów

-Wiadomo! Dzięki 🥰 - odpowiedział Mateusz

- Cóż to za pierścionek? - dopytuje kolejna osoba

- Jeszcze nie zaręczynowy 🙈😊 - wyjaśnia tajemniczo Mateusz.

Na kolejne pytanie uczestnik odpowiedział już jednoznacznie:

-Wygląda, jakbyście pokazywali nam pierścionek zaręczynowy ❤️ :) - zauważa kolejny internauta.

-Hehe jeszcze nie tym razem! ❤️ Ale jesteście czujni 😁🥰 - odpowiedział Mateusz.

mattzacharczuk/Instagram

Zobacz także: "Love Island": Mateusz i Caroline przekazali wielką nowinę! Fani zachwyceni: "Gratulacje"

Odpowiedzi Mateusza jednoznacznie wskazywały, że uczestnik ma wobec ukochanej wielkie plany. Tym bardziej więc Caroline i Mateusz zupełnie zaskoczyli fanów decyzją o rozstaniu. Naprawdę nic nie wskazywało na to, że między parą może się nie układać. W swoim oświadczeniu Caroline jednak napisała:

Niestety, nie wszystko jest tak piękne, jak wygląda w telewizji.

Uczestniczka jednak zakończyła oświadczenie dającym nadzieję zdaniem, że oboje wierzą, że "wszystko będzie dobrze". Może więc decyzja o rozstaniu to chwilowy impuls, kryzys, który być może wcale nie zakończy tego związku. Dużo do myślenia daje także fakt, że Mateusz opublikował oświadczenie Caroline, komentując je dwoma serduszkami... Skoro jeszcze tydzień temu Mateusz tak chętnie rozpisywał się o pierścionku zaręczynowym, to naprawdę zakończenie tej relacji jest definitywne? Para nie zdecydowała się także jak na razie usunąć wszystkich wspólnych zdjęć, co jest zazwyczaj symbolem definitywnego zakończenia. Czy to oznacza, że Mateusz i Caroline jeszcze do siebie wrócą? Jak myślicie?