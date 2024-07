"Milionerzy": Jeden z uczestników w czwartkowym odcinku programu wykorzystał aż dwa koła ratunkowe na jedno pytanie i tak odpadł! A chodziło o... uniwersał połaniecki!

Reklama

Kto wydał uniwersał Połaniecki? A. Henryk Sienkiewicz

B. Stanisław Połaniecki

C. Jakub Szela

D. Tadeusz Kościuszko

Zobacz: W "Milionerach" padło pytanie o Kubę Wojewódzkiego! Internauci oburzeni! Dlaczego?

Uczestnik na początku postanowił poprosić o pomoc publiczność, która wskazała na odpowiedź D. Ten jednak się wahał pomiędzy C i D i wziął kolejne koło - "pół na pół". Zostały odpowiedzi... C i D. Ostatecznie zdecydował się na odpowiedź C, jednak poprawna to D.

Uniwersał połaniecki (właściwie Uniwersał urządzający powinności gruntowe włościan i zapewniający dla nich skuteczną opiekę rządową, bezpieczeństwo własności i sprawiedliwość w komisjach porządkowych) – akt prawny wydany przez Tadeusza Kościuszkę 7 maja 1794 w okolicach miasta Połaniec - czytamy na Wikipedii.

Znaliście odpowiedź na to pytanie?

Zobacz także

Zobacz także: "Milionerzy" - uczestniczka blisko miliona! Pytanie do przyjaciela i... katastrofa większa niż u Rusin i Kraśko!

Reklama

East News