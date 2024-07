Dawid Podsiadło zdradził, komu kibicuje w dzisiejszym finale czwartej edycji "Tańca z Gwiazdami"! Muzyka ma już swój bardzo określony typ! Ewelina Lisowska i Tomek Barański czy Łukasz Kadziewicz z Agnieszką Kaczorowską? Kto może liczyć na z poparcie Dawida i jego fanów?

Artysta na swoim profilu na Facebooku zdradził, że w finale tanecznego show, będzie trzymał kciuki za Ewelinę Lisowską! Poprosił też swoich fanów, by oddawali głosy na Ewelinę:

Jutro, podobno Ewelina Lisowska walczy o zwycięstwo w Tańcu z Gwiazdami! Jeśli też ją lubicie to zapraszam do wspierania!

Kto wygra "Taniec z Gwiazdami"? Emocje sięgają zenitu! Głos w sprawie finałowego starcia zabrał także juror programu - Michał Malitowski. Czyżby przez przypadek zdradził swój typ?

W tym samym poście Dawid skomentował również wysokie, bo pierwsze, miejsce swojej nowej piosenki na liście przebojów Radiowej Trójki. Artysta w zabawny sposób zwrócił uwagę na to, że udało mu się wyprzedzić nawet samą Adele:

Adele na razie niedaleko jest! Ale może uda się ją powstrzymać, a to bardzo poważny przeciwnik!

Żartuję, nie ma rywalizacji między nami.

rozmawiałem z Adele nie dalej niż wczoraj, i naprawdę nie ma nic przeciwko sukcesowi "W Dobrą Stronę". Mówi: "Jeśli o mnie chodzi to chciałabym żeby Twój utwór Dawid został tam jeszcze kilka tygodni, jesteś naprawdę w porządku, nosisz make up po wizycie w telewizji, co jest trochę dziwne, ale nikogo nie pobiłeś, nie obrażasz, więc życzę Ci dobrze." Także, tak jak powiedziała Adele, nic się nie stanie jeśli zostaniemy na szczycie LP3 jeszcze trochę - napisał Podsiadło na swoim profilu na Facebooku.