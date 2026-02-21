Klaudia z "Rolnika" pokazała syna i podzieliła się nowiną
Klaudia z "Rolnik szuka żony" dopiero co po raz pierwszy została mamą, a teraz pochwaliła się swoją pociechą i ogłosiła wspaniałe wieści. Rolniczka nie ukrywa swojego szczęścia. Tylko spójrzcie na ten kadr, to najsłodsze co dziś znajdziecie w sieci.
Klaudia z "Rolnik szuka żony" podzieliła się swoim szczęściem. Była uczestniczka programu TVP podczas relacji na InstaStories pokazała zdjęcie swojego dziecka i przekazała ważną wiadomość. To już!
Klaudia z "Rolnik szuka żony" świętuje pierwszy miesiąc synka
Zaledwie kilka tygodni temu Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" zostali rodzicami. Na świecie pojawił się długo wyczekiwany synek pary. Kilka dni po ogłoszeniu radosnej nowiny dumna mama zdradziła, że chłopczyk otrzymał piękne imię Mikołaj. Klaudia co jakiś czas pokazuje urocze kadry ze swoja pociechą, a niedawno również Valentyn z "Rolnik szuka żony" pokazał, jak opiekuje się synkiem.
Teraz do sieci trafiło nowe, urocze zdjęcie z małym Mikołajem. Klaudia z "Rolnika" pochwaliła się swoim synkiem i ogłosiła, że minął już miesiąc od porodu.
Szybko nam zleciał ten miesiąc
Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" podjęli ważną decyzję ws. dziecka
Chociaż Klaudia i Valentyn chętnie dzielą się swoim szczęściem i wrzucają do sieci kadry z dzieckiem to do tej pory nie pokazali twarzy swojego synka. Nawet ostatnio Klaudia z "Rolnik szuka żony" nie wytrzymała po tym pytaniu i stanowczo podkreśliła, że nie zamierza ujawniać wizerunku dziecka.
Po udziale w „Rolnik szuka żony” wiem, jak działają media. Nie chcę, żeby wizerunek mojego dziecka był częścią artykułów. Świadomość mediów zmienia perspektywę. Prywatność mojego dziecka nie jest opinią, tylko decyzją
Oglądaliście dziewiątą edycję "Rolnik szuka żony" z udziałem Klaudii i Valentyna? Kibicowaliście tej parze i dziś śledzicie ich losy za pośrednictwem mediów społecznościowych?
