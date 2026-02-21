Klaudia z "Rolnik szuka żony" podzieliła się swoim szczęściem. Była uczestniczka programu TVP podczas relacji na InstaStories pokazała zdjęcie swojego dziecka i przekazała ważną wiadomość. To już!

Klaudia z "Rolnik szuka żony" świętuje pierwszy miesiąc synka

Zaledwie kilka tygodni temu Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" zostali rodzicami. Na świecie pojawił się długo wyczekiwany synek pary. Kilka dni po ogłoszeniu radosnej nowiny dumna mama zdradziła, że chłopczyk otrzymał piękne imię Mikołaj. Klaudia co jakiś czas pokazuje urocze kadry ze swoja pociechą, a niedawno również Valentyn z "Rolnik szuka żony" pokazał, jak opiekuje się synkiem.

Teraz do sieci trafiło nowe, urocze zdjęcie z małym Mikołajem. Klaudia z "Rolnika" pochwaliła się swoim synkiem i ogłosiła, że minął już miesiąc od porodu.

Szybko nam zleciał ten miesiąc napisała rolniczka.

Zdjecie synka Klaudii znajdziecie poniżej.

Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" podjęli ważną decyzję ws. dziecka

Chociaż Klaudia i Valentyn chętnie dzielą się swoim szczęściem i wrzucają do sieci kadry z dzieckiem to do tej pory nie pokazali twarzy swojego synka. Nawet ostatnio Klaudia z "Rolnik szuka żony" nie wytrzymała po tym pytaniu i stanowczo podkreśliła, że nie zamierza ujawniać wizerunku dziecka.

Po udziale w „Rolnik szuka żony” wiem, jak działają media. Nie chcę, żeby wizerunek mojego dziecka był częścią artykułów. Świadomość mediów zmienia perspektywę. Prywatność mojego dziecka nie jest opinią, tylko decyzją tłumaczyła wówczas rolniczka.

Oglądaliście dziewiątą edycję "Rolnik szuka żony" z udziałem Klaudii i Valentyna? Kibicowaliście tej parze i dziś śledzicie ich losy za pośrednictwem mediów społecznościowych?

