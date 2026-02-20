Julia i Arek to para, o której było głośno już od pierwszych odcinków 12. edycji programu "Rolnik szuka żony". Julia od razu wpadła Arkowi w oko i mogło się wydawać, że po zakończeniu show będą często pojawiać się razem publicznie. Tymczasem oboje raczej stronią od regularnego publikowania treści w mediach społecznościowych. Tym większe zaskoczenie wywołało więc ostatnie InstaStories Julii, na którym zapozowała u boku ukochanego Arka.

Julia z "Rolnika" przekazała radosne wieści! Ma powody do świętowania

Julia i Arek z programu "Rolnik szuka żony" po zakończeniu emisji programu nieco ucichli w mediach społecznościowych. Mimo to najnowsza relacja Julii potwierdza, że wciąż są razem. Arek towarzyszył ukochanej podczas balu półmetkowego na studiach! Julia ma już za sobą połowę nauki na uczelni w Dęblinie.

Na InstaStories pojawiło się ich wspólne zdjęcie w eleganckich stylizacjach. Julia wybrała długą, czarną suknię na ramiączkach, natomiast Arek postawił na klasykę – białą koszulę i czarne spodnie. Oboje zapozowali na złotej ściance podczas półmetkowego balu.

2023-2028 HALF PILOTS #balpółmetkowy ogłosiła Julia.

Julia i Arek z "Rolnik szuka żony" tworzą szczęśliwy związek poza kamerami

Wielu widzów wciąż pamięta finał 12. edycji "Rolnik szuka żony", kiedy Julia i Arek publicznie zadeklarowali chęć budowania wspólnej relacji po zakończeniu programu. Ich znajomość rozwijała się dynamicznie, a podczas emisji show Arek otwarcie przyznawał, że Julia jest dla niego idealną kandydatką na żonę. Wspólne kadry pełne radości pokazały, że para naprawdę poważnie myśli o przyszłości.

Po zakończeniu programu Julia i Arek jednak rzadziej pojawiali się razem w mediach społecznościowych. Widzowie nie byli pewni, czy aby na pewno wciąż są razem. Jednak Julia uspokoiła fanów czułym kadrem z Arkiem, potwierdzając tym samym, że ich związek trwa w najlepsze. Jej najnowsze InstaStories potwierdza, że towarzyszą sobie przy ważnych życiowych momentach.

