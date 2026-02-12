Klaudia i Valentyn poznali się podczas 9. edycji programu „Rolnik szuka żony”. Wielu widzów od samego początku mocno kibicowało tej parze. W 2025 roku odbył się ich piękny ślub, na który zaproszeni zostali pozostali uczestnicy programu oraz prowadząca Marta Manowska. Rok po ślubie Klaudia i Valentyn powitali na świecie swojego synka. Do sieci trafił uroczy kadr!

Tak Velentyn z "Rolnika" zajmuje się synkiem

To właśnie 21 stycznia 2026 roku w mediach społecznościowych pojawiła się wiadomość o narodzinach synka Klaudii i Valentyna. Wierni widzowie nie kryli wzruszenia tą radosną nowiną. Klaudia ogłosiła ją na swoim InstaStories, dodając zdjęcie nowonarodzonego synka.

Witaj na świecie maluszku napisała na InstaStories.

Od tego pięknego dnia minęły już trzy tygodnie, a Valentyn właśnie pochwalił się w swoich mediach społecznościowych nowym zdjęciem. Widać na nim, jak spędza czas w domu ze swoim synkiem, mając wózeczek ustawiony tuż obok biurka. W opisie fotografii dodał „home office”, co oznacza, że pracuje zdalnie, jednocześnie nie spuszczając maleństwa z oka. Wygląda na to, że Valentyn bardzo zaangażował się w całodobową opiekę nad synkiem.

Klaudia i Valentyn z "Rolnika" zostali rodzicami

Niedługo po porodzie Klaudia zdradziła, jakie imię wybrali dla swojego maleństwa. Okazuje się, że ich ostateczny wybór padł na Mikołaja. W jednym z ostatnich wpisów zwróciła się do wszystkich internautów śledzących ich w mediach społecznościowych. Jak przyznała, gratulacji i życzeń pojawiło się naprawdę mnóstwo. Nic dziwnego, w końcu tak radosne wieści uszczęśliwiają każdego fana tej pary.

Dziękujemy za ogrom ciepła, gratulacji i życzeń zdrówka dla nas i maluszka oraz za każdy przytulas od instaCioci napisała wówczas w social mediach.

