Valentyn z „Rolnika” pokazał, jak opiekuje się synkiem. Piękny kadr
Jeszcze pod koniec stycznia media obiegły wieści, że Klaudia i Valentyn z programu „Rolnik szuka żony” zostali rodzicami. Już teraz Valentyn pochwalił się na Instagramie (w relacji) pięknym kadrem. Tak zajmuje się swoim nowonarodzonym synkiem.
Klaudia i Valentyn poznali się podczas 9. edycji programu „Rolnik szuka żony”. Wielu widzów od samego początku mocno kibicowało tej parze. W 2025 roku odbył się ich piękny ślub, na który zaproszeni zostali pozostali uczestnicy programu oraz prowadząca Marta Manowska. Rok po ślubie Klaudia i Valentyn powitali na świecie swojego synka. Do sieci trafił uroczy kadr!
Tak Velentyn z "Rolnika" zajmuje się synkiem
To właśnie 21 stycznia 2026 roku w mediach społecznościowych pojawiła się wiadomość o narodzinach synka Klaudii i Valentyna. Wierni widzowie nie kryli wzruszenia tą radosną nowiną. Klaudia ogłosiła ją na swoim InstaStories, dodając zdjęcie nowonarodzonego synka.
Witaj na świecie maluszku
Od tego pięknego dnia minęły już trzy tygodnie, a Valentyn właśnie pochwalił się w swoich mediach społecznościowych nowym zdjęciem. Widać na nim, jak spędza czas w domu ze swoim synkiem, mając wózeczek ustawiony tuż obok biurka. W opisie fotografii dodał „home office”, co oznacza, że pracuje zdalnie, jednocześnie nie spuszczając maleństwa z oka. Wygląda na to, że Valentyn bardzo zaangażował się w całodobową opiekę nad synkiem.
Klaudia i Valentyn z "Rolnika" zostali rodzicami
Niedługo po porodzie Klaudia zdradziła, jakie imię wybrali dla swojego maleństwa. Okazuje się, że ich ostateczny wybór padł na Mikołaja. W jednym z ostatnich wpisów zwróciła się do wszystkich internautów śledzących ich w mediach społecznościowych. Jak przyznała, gratulacji i życzeń pojawiło się naprawdę mnóstwo. Nic dziwnego, w końcu tak radosne wieści uszczęśliwiają każdego fana tej pary.
Dziękujemy za ogrom ciepła, gratulacji i życzeń zdrówka dla nas i maluszka oraz za każdy przytulas od instaCioci
Zobacz więcej: