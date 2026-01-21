Klaudia i Valentyn z „Rolnik szuka żony” zostali rodzicami. Internet pełen wzruszeń

Klaudia i Valentyn poznali się w 9. edycji programu „Rolnik szuka żony”, gdzie ich relacja niemal od początku przyciągała uwagę widzów. Para szybko zyskała sympatię fanów dzięki szczerości i uczuciu, które rozwijało się na oczach całej Polski. Ich miłosna historia była szeroko komentowana w mediach społecznościowych, a kolejne odcinki z ich udziałem wywoływały żywe emocje wśród widzów.

Związek Klaudii i Valentyna nabierał coraz większego rozpędu, aż w sierpniu 2025 roku postanowili wziąć ślub. Ceremonia odbyła się w gronie uczestników programu i prowadzącej Marty Manowskiej. Ten wyjątkowy moment przypieczętował ich związek i rozpoczął nowy etap w ich wspólnym życiu.

Klaudia z „Rolnik szuka żony” w pięknej sesji ciążowej

Kilka tygodni przed rozwiązaniem, Klaudia postanowiła podzielić się z fanami wyjątkową sesją ciążową. Zdjęcia opublikowane w mediach społecznościowych ukazywały radosną przyszłą mamę w eleganckich stylizacjach, subtelnie podkreślających ciążowe kształty. W opisie fotografka podkreśliła wyjątkowość oczekiwania: „Są momenty, których nie da się przyspieszyć. Mają swój rytm i swój czas. Wystarczy nie przeszkadzać”.

Klaudia zareagowała na te słowa, pisząc: „Lepiej bym tego nie ujęła, najlepsza fotograf”, wyrażając swoją wdzięczność i emocje związane z tym niezwykłym okresem. Internauci nie pozostali obojętni - post błyskawicznie zebrał setki ciepłych komentarzy i gratulacji.

Wspólne przygotowania do powitania dziecka, aranżacja pokoju oraz codzienne drobne radości - wszystko to pokazywało, jak bardzo Klaudia i Valentyn cieszyli się na myśl o zostaniu rodzicami. Emocje rosły z każdym dniem.

Klaudia i Valentyn z „Rolnik szuka żony” zostali rodzicami

21 stycznia 2026 roku Internet obiegła radosna wiadomość - Klaudia i Valentyn zostali rodzicami. Para powitała na świecie długo wyczekiwanego syna. Klaudia poinformowała o tym na swoim InstaStories.

Witaj na świecie maluszku napisała.

To wydarzenie wywołało ogromne poruszenie wśród internautów, którzy od początku śledzili ich historię. Post szybko zebrał tysiące reakcji i komentarzy pełnych wzruszenia, gratulacji i życzeń dla młodych rodziców. Klaudia i Valentyn, uczestnicy programu „Rolnik szuka żony”, podzielili się swoją radością z całą Polską.

Zobacz także: Andziaks pokazała nagranie z porodówki! "Chyba każdy na to czekał"