Tomasz Kowalski był jednym z najbardziej lubianych uczestników 8. edycji programu „Rolnik szuka żony”. Jako kandydat Kamili Boś, zdobył sympatię widzów swoją dojrzałością i spokojem. Mimo że nie znalazł miłości w telewizji, udział w show określił jako cenną przygodę.

Dziś Tomasz jest w szczęśliwym związku małżeńskim, a teraz sprawdzi się w roli ojca! Radosnymi wieściami podzielił się w swoich mediach społecznościowych.

Tomasz z "Rolnika" został ojcem. Podzielił się uroczym kadrem

Wielka radość u Tomasza Kowalskiego z programu "Rolnik szuka żony"! Właśnie podzielił się z fanami radosną nowiną – został tatą! W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie rączki maleństwa z dopisanym hasztagiem #tata.

Choć Tomasz nie ujawnił jeszcze płci dziecka ani szczegółów dotyczących dokładnej daty narodzin, sama informacja wzbudziła wśród internautów ogromne emocje. Pod opublikowaną fotografią nie zabrakło gratulacji.

gratulacje dużo zdrówka dla mamy i maluszka

Gratulacje! wszystkiego dobrego piszą zachwyceni internauci.

Tomasz z "Rolnika" wziął ślub z ukochaną, którą poznał poza kamerami

Finał 8. edycji "Rolnik szuka żony" był dla Tomasz Kowalskiego otwarciem na kolejny etap w życiu. Mimo że rolniczka Kamila Boś, o której serce się starał, finalnie nie wybrała żadnego z kandydatów, Tomasz nie miał jej tego za złe. Niedługo po zakończeniu programu pochwalił się w mediach społecznościowych swoją nową partnerką, a w sieci zaczęły pojawiać się spekulacje, że w jego życiu szykują się poważne zmiany – i tak też się stało.

Tomasz z "Rolnika szuka żony" wziął ślub ze swoją ukochaną partnerką, którą poznał poza kamerami show. Zdjęcia z uroczystości trafiły do sieci, a internauci nie kryli zachwytu nad szczęściem uczestnika programu. Teraz małżeństwo cieszy się pierwszymi chwilami jako rodzice!

