Pod koniec stycznia Klaudia i Valentyn, para znana z dziewiątej edycji programu „Rolnik szuka żony”, poinformowali swoich fanów, że ich rodzina się powiększyła. Uczestnicy randkowego show Telewizji Polskiej zostali rodzicami po raz pierwszy. Ich synek, Mikołaj, jest obecnie głównym bohaterem wielu zdjęć publikowanych w mediach społecznościowych pary, jednak jego twarz konsekwentnie pozostaje zasłonięta.

Klaudia z „Rolnik szuka żony” nie pokazuje twarzy dziecka. Internautka wbiła jej szpilę

Mimo że Klaudia i Valentyn udostępnili już kilka fotografii z synkiem, wszystkie pokazują Mikołaja bez widocznej twarzy. Taka praktyka wywołała pytania wśród internautów. W odpowiedzi na jedno z nich była uczestniczka „Rolnik szuka żony” stwierdziła, że jej syn „kiedyś sam zadecyduje, czy chce się wystawić na świecznik, tak jak jego rodzice”.

Jedna z użytkowniczek Instagrama skrytykowała Klaudię, zarzucając jej nielogiczne działanie. Według niej, publikowanie zdjęć dziecka, ale z zasłoniętą buzią, jest „śmieszne”. Tym razem świeżo upieczona mama zareagowała znacznie bardziej stanowczo. Podkreśliła, że przez udział w programie telewizyjnym lepiej rozumie, na jakich zasadach funkcjonują media i nie chce, by wizerunek jej syna był obecny w tej przestrzeni.

To nie kwestia poczucia humoru, tylko świadomości. Po udziale w „Rolnik szuka żony” wiem, jak działają media. Nie chcę, żeby wizerunek mojego dziecka był częścią artykułów. Świadomość mediów zmienia perspektywę. Prywatność mojego dziecka nie jest opinią, tylko decyzją wyjaśniła.

Klaudia z "Rolnik szuka żony" dostała pytanie o dziecko. Nie wytrzymała Instagram @k__klaudi

Klaudia z Rolnik szuka żony opowiedziała o swoim porodzie. Poruszyła temat strachu

Pod koniec stycznia 2026 roku dowiedzieliśmy się, że Klaudia i Valentyn z „Rolnik szuka żony” zostali rodzicami. Od tego momentu była uczestniczka programu TVP otrzymuje mnóstwo pytań o kwestie związane z porodem i macierzyństwem. Jedna z fanek influencerki przyznała, że perspektywa porodu ją przeraża. Klaudia zdradziła, że również się bała, jednak to doświadczenie pokazało jej, jak bardzo jest silna.

Też się bałam, bardzo! A teraz wiem jedno - porodu nie da się opisać słowami, to jest taki emocjonalno-fizyczny rollercoaster, że trzeba to po prostu przeżyć, żeby zrozumieć i kobiety są jednak silne stwierdziła.

W dalszej części opowiedziała o szpitalu w Białymstoku, w którym rodziła. Klaudia pochwaliła opiekę, jaką otrzymała na miejscu od personelu medycznego. Spotkała pracowników z powołania, którzy przekazali jej mnóstwo wartościowych rad.

