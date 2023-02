Klaudia El Dursi o wczesnym macierzyństwie: "Miałam poczucie straty"

Choć Klaudia El Dursi chętnie dzieli się w sieci szczegółami swojej codzienności, pokazując w mediach społecznościowych nie tylko kolejne projekty zawodowe, ale też partnera czy synów, to do tej pory dość oszczędnie wypowiadała się na temat swojej przeszłości i wczesnego macierzyństwa. Tym razem zrobiła wyjątek. Niedługo po 14. urodzinach starszego syna, prowadząca "Hotel Paradise" udzieliła szczerego wywiadu przyznając, że urodzenie dziecka w wieku 19. lat bardzo wpłynęło na jej życie i postrzeganie świata. Co więcej, jej rzeczywistość nie zawsze była kolorowa.

Klaudia El Dursi o nastoletnim macierzyństwie: "Miałam poczucie, że ta sytuacja coś mi zabiera"

Klaudia El Dursi szturmem podbiła polski show-bisnes i w zaledwie kilka lat wyrosła na jedną z największych gwiazd grupy TVN. Pomimo iż wcześniej pojawiła się w takich produkcjach jak "Chrzest", czy "Jak się pozbyć cellulitu", to dopiero udział w "Top Model", gdzie została pierwszą w historii zwyciężczynią Złotego Biletu sprawił, że z nieśmiałej krawcowej z aktorskimi ambicjami przemieniła się w pewną siebie modelkę i prezenterkę telewizyjną. To wtedy fani formatu dowiedzieli się również, że ciemnowłosa piękność jest mamą dwóch synów, a starszego z nich urodziła zaledwie w wieku 19 lat.

Niedawno Klaudia El Dursi świętowała 14. urodziny starszego syna, publikując wzruszający post, w którym wyznała:

- Mając 19 lat urodziłam synka i choć zawsze chciałam być młodą mama bywało różnie - pisała wtedy na Instagramie Klaudia El Dursi.

Teraz w rozmowie z mediami pierwszy raz tak szczerze otworzyła się na temat wczesnego macierzyństwa.

- Macierzyństwo w każdym wieku jest wymagające i trudne i chyba w każdym wieku kobieta czuje, że coś jej zostało odebrane. Ja tak również miałam - wyznała Klaudia El Dursi w rozmowie z "Co Za Tydzień".

Klaudia El Dursi w najnowszym wywiadzie opowiedziała o poczuciu straty, jakie towarzyszyło jej na początku macierzyństwa.

- Nie miałam nawet 20 lat, kiedy zaszłam w ciążę. Ja tego nie planowałam, ale zawsze chciałam zostać młodą mamą. Miałam poczucie, że ta sytuacja coś mi zabiera, że coś mi ucieka, a w mojej sytuacji tak było naprawdę, ponieważ zostały mi zabrane kontrakty, moja praca, nie mogłam robić sesji zdjęciowych, kampanii - wyznała.

Nie ukrywa także, jak wielki strach jej wtedy towarzyszył.

- Wtedy czuło się wielki strach, że coś się zrobi nie tak, jak nauczyć się być dobrą mamą? Co jest dobre a co złe? Kiedy karmić? Jakiego kremu używać? Bujać czy nosić? Tych pytań było wiele, ale metodą prób i błędów trzeba się było uczyć i obserwować.

Jednocześnie prowadząca "Hotel Paradise" podkreśliła, że to właśnie dzieci są dla niej motorem napędowym do działania.

- Musimy jednak pamiętać o tym, że kiedy decydujemy się na macierzyństwo, to nie jesteśmy do końca tylko mamami. Dziecko się rodzi, dorasta, jest bardziej samodzielne, a my nadal jesteśmy młode i możemy kontynuować to, co przerwałyśmy w tamtym momencie. Mam poczucie, że przez dzieci z jeszcze większą chęcią i motywacją to robię, bo mam dla kogo się spełniać, budować przyszłość. Dzieci są dla mnie dużym motorem napędowym i motywacją, żeby być lepszą wersją siebie.

W rozmowie z "Co Za Tydzień" Klaudia El Dursi wyznała również, że choć początkowe poczucie straty było dla niej bardzo odczuwalne, to patrzenie na dorastanie dzieci napawa ją ogromną dumą.

- Na początku nie byłam taką optymistką. Również przeżywałam ten okres, w którym miałam poczucie straty i czasu, który mi ucieka, ale bardzo szybko okazało się, że tego czasu nadal jest wiele, a okres ciąży i dojrzewania dzieci, jest tak cudowny, że rekompensuje ten czas.

W najnowszej rozmowie z mediami Klaudia El Dursi wyznała również, że z ojcem starszego syna rozstała się, gdy chłopczyk miał zaledwie kilka miesięcy. Teraz wraz z nowym partnerem tworzy szczęśliwą rodzinę, wychowując dwóch synów. Co więcej, nie wyklucza, że ich rodzina niebawem może się powiększyć.

- Temat ciąży jest poruszany u nas co chwilę i cały czas nie ma tego odpowiedniego momentu - przyznała w rozmowie z "Co Za Tydzień.

Spodziewaliście się, że Klaudią El Dursi targały tak skrajne emocje?

