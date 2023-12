Mallu była pierwszą uczestniczką w historii "Hotelu Paradise", która zdecydowała się na rezygnację z udziału w programie. Moment, w którym postanowiła odejść był szokiem nie tylko dla uczestników ale również dla widzów. A jak wyglądała sprawa ze strony produkcji? Klaudia El Dursi zdradziła nam kulisy tej sytuacji.

W ostatnim czasie fani zastanawiali się czy Mallu z "Hotelu Paradise" jest znowu zakochana. Jej związek z Marvinem, którego poznała w 8. edycji nie przetrwał próby czasu, chociaż byli najbardziej obiecującą parą programu. Nikt nie krył zaskoczenia, kiedy okazało się, że Mallu nagle zrezygnowała z programu:

Mam poczucie, że tam były takie nieprzepracowane emocje z tego, z czego ona wyszła, przychodząc do nas do programu, że tam nie było takiej czystej karty

Czy produkcja "Hotelu Paradise" spodziewała się takiej sytuacji?