Fani programu "Hotel Paradise" chętnie zaglądają na Instagramy uczestników programu, by zobaczyć, co u nich słychać. Wielu z nich wciąż ma żal do Rocha o jego zachowanie w hotelu, które było mocno komentowanie w mediach społecznościowych. Teraz w rozmowie z Party.pl Klaudia El Dursi została o niego zapytana. Prowadząca show zdradziła, co myśli o całej tej aferze.

Klaudia El Dursi o Rochu z "Hotelu Paradise". Wspomniała również o Łucji

Roch z 7. edycji "Hotel Paradise" jest uważany za jednego z najbardziej kontrowersyjnych uczestników w historii programu. Uczestnik show podpadł widzom m.in. w sprawie Łucji. Wiele osób stwierdziło, że to przez niego uczestniczka show musiała odpaść z programu, ponieważ wpływał on na decyzje innych uczestników.

Losy bohaterów ostatniej edycji wciąż wzbudzają emocje wśród internautów, dlatego zapytaliśmy Klaudię El Dursi, co sądzi o Rochu oraz o tym, jak potraktował Łucję.

Był jakiś taki moment, kiedy ten Roch powiedział być może o parę słów za dużo i potem to już się jakoś tak posypało. (...) Trochę tę Łucję dotknęła ta sytuacja, ale ona to puściła i szła dalej, nie rozgrzebała tego, jak rozgrzebaliśmy to my. — powiedziała Klaudia El Dursi.

W dalszej części rozmowy Klaudia El Dursi zdradziła więcej informacji o konfliktach w "Hotelu Paradise" oraz o zachowaniu Rocha. Zobaczcie nasze wideo powyżej, aby dowiedzieć się szczegółów!

