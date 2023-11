Księżna Kate i książę William dostaną niezwykłe prezent od miasta stołecznego Warszawy, które na Twitterze sugeruje, że trzecie royal baby zostało poczęte w Warszawie, podczas ich oficjalnej wizyty w naszym kraju w lipcu tamtego roku. Synek Kate i Williama dostanie oczywiście piękne body:

Rzeczywiście, może coś w tym jest. Wystarczy spojrzeć tylko na strój księżnej Kate, która po wyjściu ze szpitala, miała na sobie czerwoną sukienkę z białą koronką. Ten gest został odnotowany przez wszystkich, którzy naprawdę wierzą, że royal baby zostało poczęte w Warszawie.

Zobacz: Dlaczego Kate wychodząc ze szpitala wyglądała jak flaga Polski?

Tak czy siak, Warszawie należą się brawa za szybką reakcje i tak zabawny post (docenił go sam Radosław Sikorski):

Great tweet, great promotion of Warsaw and Poland, but post it in English now, please (świetny tweet, świetna promocja Warszawy i Polski, ale poproszę o post po angielsku) - napisał polityk.