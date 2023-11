1 z 6

W zaledwie parę godzin po urodzeniu trzeciego dziecka, księżna Kate opuściła mieszczący się w londyńskim Paddington szpital St. Mary's w czerwonej sukience midi z rękawami na 3/4 i białym kołnierzykiem typu bebe. Choć od porodu minęła dosłownie chwila, Kate wyglądała w towarzystwie księcia Williama kwitnąco w rozpuszczonych włosach i subtelnym makijażu.

Ale w przypadku rodziny królewskiej nic nie jest nigdy pozostawione przypadkowi. Natasha Archer – czyli osobista asystentka, a zarazem stylistka księżnej – została w ciągu ostatnich paru dni wielokrotnie sfotografowana w drodze na prestiżowy oddział położniczy Lindo Wing, gdzie zapewne wraz z księżną obmyślały kreację świeżo upieczonej mamy na wielkie wyjście ze szpitala.

Co Kate chciała nam powiedzieć swoją czerwoną kreacją? Dlaczego wygląda jak inna słynna księżna – i dlaczego wygląda jak flaga Polski? Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć.

