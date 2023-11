Od wczoraj cały świat mówi o księciu Williamie i księżnej Kate, który po raz trzeci zostali rodzicami. 23 kwietnia w szpitalu św. Marii w Londynie księżna Kate urodziła syna, który jest piąty w kolejce do brytyjskiego tronu - wyprzedzają go dziadek Karol, ojciec William, brat George i siostra Charlotte. Wciąż nie wiadomo, jakie imię dla księcia wybrali Kate i William. Książęca para jest już w domu, dlatego zapewne właśnie teraz zapada decyzja o imieniu dla ich syna. Zanim jednak wrócili do pałacu, pokazali się z małym księciem przed wejściem do szpitala. O czym w trakcie wyjścia ze szpitala rozmawiała książęca para?

Księżna Kate wyszła ze szpitala po 7 godzinach od porodu i wyglądała jak milion dolarów. Oczywiście o wygląd księżnej zadbał cały sztab fryzjerów i stylistów, ale i tak pojawiły się głosy, że to aż niemożliwe, żeby być w tak dobrej formie zaraz po porodzie! W sieci można obejrzeć filmik z wyjścia Kate i Williama ze szpitala, który został przeanalizowany przez specjalistę od czytania z ruchu warg. "The Mirror" opublikował dialog między książęcą parą. O czym rozmawiali?

Książę William: Dasz radę?

Księżna Kate: Tak. Książę William: Teraz tam ( William zwrócił się w jedną ze stron i zaczął machać fotoreporterom) Księżna Kate: Teraz pomachamy tam. Księżna Kate: Patrz, teraz tam. Trochę wieje, prawda? Będzie mu za zimno. Musimy już iść. Książę William: Jasne.

A oto jak to wyglądało:

Książę William i księżna Kate zostali po raz trzeci rodzicami

Książęcej parze urodził się syn