Kate urodziła chłopca, dziecko najprawdopodobniej dostanie imię - Albert - taką informację podał "Daily Mail". Co ciekawe, w Polsce to imię nie jest bardzo popularne. W pierwszej połowie 2017 roku imię to zostało nadane 100 razy. Czyli jeśli popularność tego imienia utrzymałaby się na podobnym poziomie, można by stwierdzić, że zaledwie około 200 chłopców dostało takie imię w ubiegłym roku.

Imię, które pada zaraz po Albercie, to James.

A gdyby urodziła się dziewczynka? Jakie imię wtedy dostałoby dziecko?

