Katarzyna Dowbor w rozmowie z portalem gazeta.pl zdradziła, jak wyglądają kulisy programu. Kto wybiera uczestników, których dom zostaje wyremontowany? Jakie budynki nie zostaną nigdy pokazane w programie?

Na początek trzeba wypełnić zgłoszenie dostępne na stronie Telewizji Polsat w zakładce "Nasz nowy dom". No i rzecz jasna trzeba spełniać pewne warunki. Nie możemy wybrać kogoś, kto nie ma swojego mieszkania, mieszka w lokum gminnym czy służbowym. Zgłoszenie jest później weryfikowane przez produkcję. Jeśli wszystko jest w porządku, ekipa jedzie na wizję lokalną. W ekipie jest nasz szef budowy i architekt, którzy muszą dany dom zakwalifikować do programu. Dopiero z tych, które się kwalifikują, wybieramy dalej. Gdy przyjeżdżamy i na miejscu się okazuje, że dom ma 300 metrów kwadratowych, wyremontować go nie możemy. Mamy określoną kwotę do wydania i gdybyśmy ją przeznaczyli tylko na jeden duży dom, zabrakłoby dla innych. Podsumowując - w programie pracuje sztab ludzi. To nie jest tak, że ja sama kogoś wybieram- przyznała prowadząca program "Nasz nowy dom".