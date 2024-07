1 z 7

Karolina Korwin Piotrowska poprowadzi program kulinarny?! Zobaczcie tylko zdjęcia, które pojawiły się na Facebooku dziennikarki oraz "Magla Towarzyskiego". Fani zastanawiają się o co chodzi, a gwiazda jest na razie tajemnicza:

Idzie nowe. Ja tez muszę płacić rachunki. Wszyscy gotują to i ja. - napisała Karolina na Instagramie.

Być może jest to jednak praca nad spotem do kolejnego sezonu programu "Magiel Towarzyski" w TVN Style. Na Facebooku show pojawił się wpis: Karolina w zupełnie nowej odsłonie! Komu się upiecze? - sugerujący to, że Piotrowska ciągle będzie komentować polski show-biznes.

O co chodzi tak naprawdę, przekonamy się w marcu :) Zobaczcie zdjęcia!

Polecamy: Karolina Korwin Piotrowska potrafi skrytykować każdego, a my przyjrzeliśmy się jej fryzurom i...