Do odważnych świat należy. To na pewno motto Karoliny Gilon, która w kolejnym odcinku programu DeFacto Eksperyment w TTV zdecydowała się wykonać naprawdę ekstremalnie trudne zadania - m.in. przejedzie przez wielki płomień, w samej bieliźnie, a jej jedynym zabezpieczeniem będzie… zwykła woda! Mamy zdjęcia!

Reklama

Karolina Gilon w samej bieliźnie w ogniu!

To jednak nie koniec zadań. W specjalnym odcinku DeFacto w TTV (emisja: 25 grudnia o godz. 15, powtórki: poniedziałek, 26/12/2016 o 10:05 i niedziela, 1.01/2017 o 10:50) Karolina Gilon pożyczonym od dziadka starym golfem pojedzie do Hali Wysokich Napięć i sprawdzi, czy podczas burzy można być bezpiecznym siedząc w samochodzie. Modelka opowie, co się czuje, gdy w nasze auto walą pioruny.

Szykuje się naprawdę emocjonujący odcinek!

Zobacz także

Zobacz: Karolina Gilon kupiła swój pierwszy samochód. To klasyk! Ma z nim jednak pewien problem...

Karolina Gilon nago w ogniu!

Modelka nie boi się trudnych wyzwań.