Agnieszka Kaczorowska była przez lata jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy "Tańca z gwiazdami". Jej talent taneczny i charyzma przyciągały przed ekrany miliony widzów, a udział w ośmiu edycjach show stanowił ogromny rozdział w jej życiu zawodowym. Ku rozżaleniu wielu, to właśnie miniona, 17. edycja, gdzie artystka wystąpiła u boku ukochanego, Marcina Rogacewicza, była dla niej tą ostatnią. Teraz w rozmowie z mediami zabrała głos w sprawie tanecznego hitu Polsatu. Nawiązała też do bohaterów nowej edycji.

Agnieszka Kaczorowska wprost o odejściu z "Tańca z Gwiazdami"

Miniona, 17. edycja "Tańca z Gwiazdami" była przełomowa dla Agnieszki Kaczorowskiej. Artystka nie tylko pojawiła się na parkiecie u boku swego życiowego partnera, Marcina Rogacewicza, ale też zdawała się być faworytkę sezonu. Jak już jednak wiemy, wymowne spojrzenia, gorące choreografie czy namiętne pocałunki na scenie nie zapewniły parze Kryształowej Kuli, a eliminacja Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza z show wywołała istną burzę w mediach społecznościowych.

Po tym, jak para w pośpiechu opuściła program nie żegnając się z produkcją, tancerka postanowiła przerwać milczenie. Niedawno Agnieszka Kaczorowska zabrała głos w sprawie "Tańca z Gwiazdami" i mówiąc o targających nią emocjami, zdradziła kulisy pożegnania się z programem. Teraz w rozmowie z Plejadą podkreśliła, że udział w "Tańcu z gwiazdami" był ważnym etapem jej kariery, lecz obecnie nie chce ani przewidywać, ani komentować przyszłości związanej z programem.

Brałam udział w ośmiu edycjach ''Tańca z gwiazdami'', więc to naprawdę duża część mojego życia. Nie wiem i nie chcę spekulować, co przyniesie przyszłość

Agnieszka Kaczorowska wymownie o nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"

Ostatnie chwile Agnieszki Kaczorowskiej w programie były wyjątkowo burzliwe. Po odpadnięciu wraz z Marcinem Rogacewiczem tancerka wygłosiła mocne przemówienie, w którym ostro skomentowała poziom rywalizacji i hejt, jakiego doświadczyła. "Tańczysz lepiej niż niejedna osoba tutaj, z czego jestem bardzo dumna" – powiedziała do Rogacewicza, wywołując poruszenie zarówno wśród uczestników, jak i widzów. Po zakończeniu odcinka para natychmiast opuściła parkiet, a produkcja odwołała zaplanowane nagranie z powodu zbyt silnych emocji. Te wydarzenia do dziś są szeroko komentowane przez fanów programu.

Po odejściu z show tancerka skupiła się na innych zawodowych projektach. W walentynki Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz poprowadzili wyjątkowy koncert TVP, ale to nie wszystko. Para już niebawem rusza z autorskim spektaklem "Siedem". Czy w natłoku obowiązków znajdzie czas na śledzenie nowej odsłony "Tańca z Gwiazdami"?

Teraz jestem skupiona na spektaklu i pewnie nie będę miała nawet chwili, żeby usiąść przed telewizorem. Może coś wyskoczy mi na Instagramie i na tym pewnie skończy się moje śledzenie programu - wyznała w rozmowie z Plejadą.

Artystka podkreśliła także, że życzy wszystkim uczestnikom powodzenia i podziwia ich pracę, ale jej własna droga prowadzi teraz zupełnie gdzie indziej.

Skupienie na nowych projektach. Kaczorowska i Rogacewicz – duet, który podbija polską scenę

Zamiast powrotu do "Tańca z gwiazdami", Agnieszka Kaczorowska stawia na rozwój zawodowy w innych dziedzinach. Wspólnie z Marcinem Rogacewiczem intensywnie pracuje nad spektaklem "Siedem", który wkrótce będzie miał premierę. Para zaangażowała się również w nagranie audiobooka "Zbój. Przygody Janosika" oraz poprowadziła walentynkowy koncert Telewizji Polskiej "Tańczmy, jak nam miłość gra". Nowe wyzwania pochłaniają całą jej energię i czas, dlatego jak sama przyznała, nie zamierza aktywnie śledzić tanecznego show, które jeszcze niedawno było centrum jej życia zawodowego.

W najnowszej rozmowie z Plejadą Agnieszka Kaczorowska jednak podkreśliła, że nie zamyka definitywnie żadnych rozdziałów swojego życia.

Od niczego się nie odcinam. Nigdy nie odcinam się całkowicie od swojej przeszłości, bo to ona nas buduje. Przeszłość nas kształtuje.

Jej wyznanie to jasny sygnał dla fanów, że choć parkiet "Tańca z gwiazdami" był dla niej bardzo ważny, teraz liczą się przede wszystkim nowe wyzwania i zawodowy rozwój poza formatem telewizyjnym.

