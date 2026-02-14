W piątkowy wieczór, 13 lutego, TVP wyemitowało koncert muzyczno-taneczny "Tańczmy jak nam miłość gra". Prowadzącymi wydarzenie zostali Agnieszka Kaczorowska oraz Marcin Rogacewicz, którzy już od pierwszych chwil przyciągnęli uwagę widzów. Jednak największe emocje w sieci wywołał ich wspólny taniec w deszczu - ten moment stał się najczęściej komentowanym fragmentem całego koncertu.

Reakcje widzów na występ Kaczorowskiej i Rogacewicza w TVP

Tuż po emisji koncertu walentynkowego TVP internet zalała fala komentarzy. W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się fragmenty widowiska, a widzowie masowo dzielili się swoimi opiniami. W komentarzach przeważają zachwyty nad Agnieszką Kaczorowską i Marcinem Rogacewiczem. Posypały się nawet gratulacje i ciepłe słowa za brawurowy taniec w deszczu!

Przepiękny występ, jestem oczarowana, @agakaczor hipnotyzujesz, z niecierpliwością czekam na ,,7'' we Wrocławiu, gratulacje

Bardzo ładny program, ciekawie opracowany, poprowadzony, zatańczony i zaśpiewany, oglądało się z przyjemnością

To było prawdziwą przyjemnością oglądać to piękne widowisko, tylko za szybko się skończyło. Dziękuję bardzo

Jesteście boscy Agnieszko Marcinie przepięknie - piszą zachwyceni internauci

A Wam, jak się podobał ich występ?

Koncert walentynkowy TVP doceniony za artystyczny poziom i dobór wykonawców

Na scenie podczas koncertu "Tańczmy jak nam miłość gra" pojawiły się takie gwiazdy jak Piotr Cugowski, Reni Jusis, Bovska, Sławek Uniatowski, Filip Lato, Oskar Cyms, Kaeyra, Natalia Zastępa oraz Janek Piwowarczyk. Publiczność mogła usłyszeć takie utwory jak "When you believe", "Lubię mówić z tobą" oraz "Perfect". Widzowie podkreślali, że koncert był doskonale przygotowany i nie zabrakło w nim emocji, zarówno podczas występów wokalnych, jak i tanecznych.

Szczególne uznanie zdobył Oskar Cyms, którego występ internauci określili mianem "magii" i "arcydzieła". "Coś pięknego, Oskar rozwalił system" - nie kryli zachwytu fani, doceniając nie tylko wokalne umiejętności, ale i charyzmę artysty. Pojawiły się głosy, że takich występów polscy widzowie bardzo potrzebują, a koncert walentynkowy TVP był prawdziwym świętem dla miłośników muzyki na żywo.

