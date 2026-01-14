Agnieszka Kaczorowska zdobyła popularność dzięki roli w "Klanie". W serialu TVP zaczęła grać kiedy była jeszcze dzieckiem i do dziś w nim występuje. Poza pracą w mediach Agnieszka Kaczorowska przez wiele lat zawodowo zajmowała się tańcem i ma na swoim koncie wiele wyróżnień. Kaczorowska wystąpiła również w kilku edycjach "Tańca z Gwiazdami", a w ostatniej odsłonie show zatańczyła ze swoim ukochanym, Marcinem Rogacewiczem. Teraz tancerka zaskoczyła komentarzem w sprawie odpadnięcia swojej pary z programu.

Głośne odejście Kaczorowskiej i Rogacewicza z "Tańca z Gwiazdami"

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz byli jedną z par, które walczyły o Kryształową Kulę w jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Wokół ich udziału w programie od samego początku było bardzo głośno. Wszystko ze względu na doniesienia o ich bliskiej relacji. Para już w pierwszym odcinku potwierdziła domysły fanów i ogłosiła swój związek całując się przed kamerami.

Kaczorowska i Rogacewicz zachwycali swoimi występami i wydawało się, że są pewniakami do finału. Niestety, w siódmym odcinku okazało się, że para musi pożegnać się z programem. Kaczorowska nie przebierała w słowach po odpadnięciu z "Tańca z Gwiazdami", a później wszyscy zastanawiali się, czy pomimo żalu para pojawi się w ostatnim odcinku. Ostatecznie przyszli, ale zachowanie Kaczorowskiej i Rogacewicza w finale wywołało poruszenie.

Agnieszka Kaczorowska zaskakuje komentarzem ws. odpadnięcia z "Tańca z Gwiazdami"

Chociaż od odpadnięcia Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza z "Tańca z Gwiazdami" minęło już parę miesięcy to teraz tancerka usłyszała pytanie o program i emocje, jakie towarzyszyły jej, gdy razem z ukochanym żegnali się hitem Polsatu.

Zawód? Tak, absolutnie tak. Ja tego w ogóle nie ukrywam. Wszędzie o tym mówię, bo to są ludzkie emocje i one są normalne. Dajemy sobie do nich prawo wyznała w rozmowie z Gońcem.

Po chwili tancerka dodała:

Dlaczego tak się stało, to myślę, że trzeba byłoby na ten temat napisać książkę. To jest telewizja. Ja nie mogę o wielu rzeczach mówić. Byłam w tym od środka i mam swoją analizę tego, co się wydarzyło, ale taką, której niestety nie mogę wypowiedzieć publicznie. wyznała tajemniczo.

