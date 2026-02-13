Agnieszka Kaczorowska od najmłodszych lat znana jest polskiej publiczności przede wszystkim z roli Bożenki w jednym z najpopularniejszych i najdłużej emitowanych polskich seriali "Klan". Aktorka wciela się w tę postać do dziś, choć w mediach nie brakuje informacji zarówno o jej innych zajęciach zawodowych, jak i życiu prywatnym. Co tym razem wywołało w niej tyle emocji?

Agnieszka Kaczorowska zaskoczyła wyznaniem: "Spłakałam się"

Agnieszka Kaczorowska dała się poznać telewidzom nie tylko dzięki roli w serialu. Ze względu na swoje taneczne umiejętności nieraz brała udział w "Tańcu z gwiazdami" jako trenerka gwiazd. W ostatniej edycji stworzyła parę z Marcinem Rogacewiczem, z którym w jednym z odcinków show oficjalnie ogłosiła związek. Od tamtej pory Agnieszka i Marcin nieustannie relacjonują fanom wspólnie spędzone chwile - zarówno te prywatne, jak i związane z pracą nad zawodowymi projektami.

W ubiegły wieczór Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pojawili się na polskiej premierze filmu "Wichrowe wzgórza" w nowej odsłonie z Margot Robbie i Jacobem Elordim w rolach głównych. Tuż po seansie para udostępniła zdjęcie prosto z kinowych foteli, a Agnieszka opatrzyła je wzruszającym opisem.

Spłakałam się. Nie wahajcie się nawet na sekundę iść za głosem serca! Ono wszystko wie!!! - napisała aktorka.

Dramatyczne doświadczenie Kaczorowskiej i Rogacewicza

Następnego poranka, dzień po wieczornej premierze, Agnieszka i Marcin pojawili się w Onet Rano, gdzie promowali walentynkowy koncert TVP2, którego emisję zaplanowano na 13 lutego o 20:30. W rozmowie z dziennikarką tancerka zdradziła, że razem z Rogacewiczem spełnili marzenie o tańcu w wodzie przy okazji telewizyjnego wydarzenia. Jak się jednak okazało, doświadczenie nie należało do najprzyjemniejszych. Zapowiadana jako ciepła woda miała zaledwie 3 stopnie Celsjusza, co przyprawiło tancerkę o dreszcze.

Woda miała być cieplutka, (...) ale okazało się, że ona wystygła i miała UWAGA 3 stopnie. (...) Nagrywaliśmy ten występ, więc nagraliśmy to drugi raz, bo za pierwszym razem jak weszłam, to miała taki odruch po prostu zziębnięcia, trochę szok. Ale w rezultacie zatańczyliśmy zrelacjonowała Kaczorowska.

Będziecie oglądać Agnieszkę i Marcina w TVP2 jako prowadzących koncert "Tańczmy jak nam miłość gra!"?

Zobacz także: