Izabella Miko to aktorka, którą polska publiczność może kojarzyć między innymi z takich filmów jak "Kochaj i tańcz" i "Starcie tytanów". Gwiazda od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie również prężnie rozwija swoją karierę. Teraz zdecydowała się na kilkumiesięczny powrót do Polski specjalnie na czas treningów do "Tańca z gwiazdami". Wieść o jej udziale w programie wywołała sporo negatywnych komentarzy, co aktorka zdecydowała się dosadnie skomentować.

Izabella Miko szczerze o swoich emocjach przed "Tańcem z gwiazdami"

Izabella Miko jako jedna z gwiazd "Tańca z gwiazdami" pojawiła się na wiosennej ramówce Telewizji Polsat i udzieliła kilku wywiadów. W rozmowie z Pudelkiem zdecydowała się zdradzić, jakie emocje towarzyszą jej tuż przed startem programu.

Bardzo się denerwuję. (...) Nie spodziewałam się takiego wielkiego eventu (ramówki telewizji przyp. red.), naprawdę Polsat pięknie to wszystko zorganizował. zaczęła gwiazda

Po dopytaniu o powód nerwów aktorka opisała szerzej swoje doświadczenie z tańcem w przeszłości i to, jak zapatruje się na przyszłe treningi do "Tańca z gwiazdami".

Denerwuję się, bo jestem bardzo samokrytyczna, dość surowo siebie oceniam i wiem, że będę dla siebie bardzo ostra. Już mieliśmy pierwsze treningi, pierwsze próby i taniec towarzyski nie ma nic związanego z baletem, który 30 lat temu robiłam, więc już pierwsze kontuzje, które tam miałam w balecie, już się obudziły. (...) Ale to jest normalne. Ciało się budzi. dodała Miko

Tak Izabella Miko reaguje na krytykę jej udziału w "Tańcu z gwiazdami"

W dalszej części rozmowy dziennikarka zapytała gwiazdę o to, jak reaguje na komentarze sugerujące, że jej udział w programie jest "nie fair", zważając na jej wcześniejsze doświadczenie taneczne. Aktorka przedstawiła swoje stanowisko, używając metafory:

To jest tak, jak gdyby ktoś kiedyś uczył się na flecie grać. To czy dziś jest flecistą? No nie.

Wskazała też dokładnie, dlaczego nie zgadza się z komentarzami sugerującymi, że jej udział w "Tańcu z Gwiazdami" jest niesprawiedliwy.

Ja byłam w szkole baletowej, ale profesjonalnie na scenie nigdy nie tańczyłam, tak? Nigdy nie tańczyłam z widownią. A już taniec towarzyski to już zupełnie coś innego jest. Nawet te nawyki z baletu, które ja mam, będą mi przeszkadzać tak naprawdę. I też kontuzje. Ja jestem jedną ze starszych uczestniczek tego programu, więc tego się trochę obawiam. A fair, nie fair? Nie wiem, bo czy tu tylko chodzi o taniec w 'Tańcu z gwiazdami'? Raczej nie. podsumowała aktorka

W wypowiedzi Izabelli Miko znalazł się też komentarz nawiązujący do doświadczenia tanecznego pozostałych uczestników show.

Nie jestem jedyną osobą, która ma tutaj doświadczenie taneczne, więc nie wiem, czy to jest takie nie fair. Ja na to tak nie patrzę. stwierdziła Miko

W ostatnich dniach głośno było też o tym, jaki poziom tańca już teraz reprezentuje między innymi Emilia Komarnicka.

Zobacz także: