Podczas prezentacji wiosennej ramówki Polsatu głoszono, że partnerem tanecznym Magdaleny Tarnowskiej w nowej edycji "Tańca z gwiazdami" będzie Piotr Kędzierski. W poprzednim sezonie tworzyła zwycięski duet z Mikołajem Bagińskim, znanym influencerem, który podbił serca widzów. Ich przyjaźń była szeroko komentowana, a widzowie nieustannie spekulowali o możliwym romansie. Oboje jednak stanowczo zaprzeczyli tym plotkom, podkreślając, że łączy ich wyłącznie przyjaźń.

Czy w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" Magdalena Tarnowska ponownie sięgnie po Kryształową Kulę? Tancerka ujawniła co nieco na temat nowego tanecznego partnera...

Magdalena Tarnowska o treningach z Piotrem Kędzierskim

Magdalena Tarnowska ujawniła, jak trenuje jej się z Piotrem Kędzierskim. Nie ukrywa, że jest dość wymagająca, ale jej partner taneczny jest bardzo zmotywowany. Oboje na sali treningowej spędzą również Walentynki, ale oprócz tego, że dużo trenują nie brakuje też żartów i zabawnych sytuacji. Odpowiedziała przy okazji, czy jest surową trenerką dla Kędzierskiego.

W Walentynki planuję zdecydowanie trening, bo to na razie jest ważne. Jestem bardzo zadowolona ze swojej pary, pozdrawiam Piotra. Jest śmiesznie, zabawnie, pracowicie. Na przykład, jak mamy 5 godzin treningu, to nie ma czasu na pogawędki. Jest bardzo zmotywowany, mam nadzieję, że to potrwa długo, bo ostatnio miał spore zakwasy, ale ciśnie. Pytanie, co znaczy surowa… Wymagająca to tak, zwłaszcza, kiedy wiem, jaki mam potencjał mam w swoich trenerskich rękach - powiedziała wprost Magdalena Tarnowska w rozmowie z Kozaczkiem

Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" z mocną obsadą

W nadchodzącej edycji "Tańca z gwiazdami" zobaczymy dwanaście par, wśród których obok Tarnowskiej i Kędzierskiego pojawią się takie nazwiska jak Magdalena Boczarska, Sebastian Fabijański, Natalia „Natsu” Karczmarczyk czy Małgorzata Potocka. Lista uczestników i profesjonalnych tancerzy robi wrażenie, a każda z par wzbudza ogromne zainteresowanie. Czekacie na pierwszy odcinek?

Magdalena Tarnowska po "TzG" nadal przyjaźni się z Mikołajem Bagińskim

Tuż po ogłoszeniu par nowej edycji "Tańca z gwiazdami" w sieci pojawiło się nagranie z udziałem Magdaleny Tarnowskiej, Piotra Kędzierskiego i Mikołaja Bagińskiego. Film przedstawia wyreżyserowaną scenkę, w której Tarnowska i Bagiński spotykają się w restauracji, najwyraźniej ciesząc się chwilą sam na sam. Sytuacja ulega dramatycznej zmianie, gdy do lokalu wchodzi Kędzierski, nowy taneczny partner Tarnowskiej, który natychmiast zyskuje jej całą uwagę. Bagiński zostaje zepchnięty na dalszy plan, a całość utrzymana jest w humorystycznym tonie.

