Izabella Miko w końcu zdecydowała się na udział w "Tańcu z gwiazdami". Po prezentacji wiosennej ramówki Telewizji Polsat wiadomo już, że parę stworzy z tancerzem Albertem Kosińskim, który prywatnie związany jest z aktorką Olgą Frycz. Taneczny duet nie szczędzi fanom relacji z treningów, jednak to ten jeden filmik od razu zyskał ogromne uznanie wśród internautów.

Izabella Miko pokazała nagrania z treningu do "Tańca z gwiazdami"

Izabella Miko to polska aktorka, która dla "Tańca z gwiazdami" przyjechała do Polski prosto z USA. Odkąd wiadomo już, że w programie tańczyć będzie z Albertem Kosińskim, para nie szczędzi swoim fanom pokazywania kulis z czasu wspólnie spędzonego na sali. Tym razem postawili na zabawienie się formą i przedstawienie swoich tanecznych postępów w humorystyczny sposób.

W nagraniu wykorzystali dwie wersje kultowego utworu z "Titanica": tą graną nieudolnie przez flecistę oraz oryginalną. Analogicznie do zmiany muzyki, zobaczyć możemy wykonywanie akrobatycznej figury przez Miko początkowo z dużymi trudnościami, by ostatecznie móc zobaczyć dopracowaną, czystą pozycję. Fani od razu zasypali taneczną parę lawiną komentarzy:

Trzeba obejrzeć do końca, bo jest wow pięknie.

Cudownie.

Nie no już was lubię hahaha czytamy w komentarzach.

Izabella Miko odpowiada na krytykę jej udziału w "Tańcu z gwiazdami"

Choć Izabella Miko chce czerpać z udziału w programie pełnymi garściami i to właśnie dla "Tańca z gwiazdami" przyjechała do Polski ze Stanów Zjednoczonych, już od momentu ogłoszenia jej w tegorocznej edycji show mierzy się z różnymi komentarzami. Widzowie doszukują się bowiem niesprawiedliwości w fakcie, że Miko w przeszłości zdobywała już doświadczenie taneczne, między innymi uczęszczając do szkoły baletowej. W ostatnim wywiadzie dla redakcji Pudelka gwiazda zdecydowała się na krótkie ucięcie spekulacji:

Nie jestem jedyną osobą, która ma tutaj doświadczenie taneczne, więc nie wiem, czy to jest takie nie fair. Ja na to tak nie patrzę. - stwierdziła

